Elizabeth Gómez Alcorta arribó este lunes a la Provincia de Salta, en el marco del Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra las Violencias de Género y en medio de un blindaje sobre su visita.



“Desconocíamos la visita de la Ministra, hubo un blindaje por parte de las agrupaciones afines al gobierno nacional porque son quienes no dijeron nada de esta visita”, aseguró Nilda Zerpa, prima de Paola Tacacho, víctima de un femicidio en la provincia vecina de Tucumán. Describió que se enteraron que Gómez Alcorta se encontraba en Salta cuando otras militantes empezaron a compartir fotografías con la Ministra mientras ésta presentaba un “programa que no está financiado y no está en marcha”.

“Mi tía, la mamá de Paola, se sentía mal porque se había comunicado con la mano derecha de la ministra para pedirle una audiencia y no le avisó que venía a Salta”, aseguró Nilda y describió que tras comunicarse con Derechos Humanos lograron concretar una reunión: “Le avisaron a las 6 para una reunión a las 7”, sostuvo.

Finalmente la familia de Paola logró ver a Alcorta pero aseguraron que les remarcaron la relación de la Ministra con el gobernador de Tucumán: “Le expliqué el rol de Manzur en el femicidio de Paola”. «Nos llama la atención que la ministra esté con un aliado político que demuestra su misoginia», habían asegurado anteriormente los familiares de Paola en un comunicado.

A principios de mes se realizó en Tucumán la primera reunión del Consejo Federal para la prevención y abordaje de femicidios, transfemicidios y travesticidios de la región del Noroeste. La apertura del encuentro estuvo a cargo del gobernador Juan Manzur, acompañado de las ministras nacionales Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidades) y Sabina Frederic (Seguridad) junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos Martín Soria.

Nilda Zerpa, prima de Paola, manifestaba que “al parecer toda la justicia no tiene intenciones de colaborar ni avanzar en investigar a los responsables y partícipes necesarios del femicidio de Paola. Señalaba que a ese rol cómplice de la justicia también hay que sumarle el hecho de que el gobernador Juan Manzur permitió que el juez Pisa, cuestionado por su responsabilidad en el femicidio, se jubile y evite así el juicio político que reclamaba la familia.

Reunión con “periodistas” feministas

Otro blindaje tuvo la reunión que mantuvo la Ministra con “periodistas” feministas en un encuentro organizado en Radio Nacional. Según lo manifestado por algunas militantes la reunión se mantuvo casi en secreto y solo fueron invitadas algunas comunicadoras afines al proyecto nacional y popular, para evitar cualquier tipo de críticas.

La que mostró su enojo ante este blindaje fue la histórica periodista feminista Marta César, quien publicó: “Hoy, se organizó una reunión de periodistas feministas en Radio Nacional,a las 17 hs. Me alegra que haya muchas funcionarias feministas en la Pcia. Sin ánimo de ofender, ni atribuirme ningún mérito, porque a diferencia de algunas,que creen que el feminismo comenzó cuando ellas llegaron, soy consciente, que cada generación es deudora de las generaciones que pasaron y nos legaron las luchas y los logros. Digo ,porque si mal no recuerdo, a principios de los ’80,estaba en las radios y cuanto espacio se me abriera, para hablar sobre derechos de las mujeres y aborto. Me comí insultos de todo tipo, por eso. Hoy, no fui invitada. Quizás, sea demasiado crítica y políticamente incorrecta. Quizás, demasiado molesta. La conferencia de Villada con Gómez Alcorta, fue de terror. Ojalá, en algún momento, tengamos un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En serio. Hasta ahora, no dejó de ser un» Ministerio de las Señoras», como dice una querida amiga de Baires”.