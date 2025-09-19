La Merced: Secuestraron 39 kilos de carne descompuesta

Durante la mañana de este jueves, en barrio El Huaico, una inspección en un comercio resultó en el decomiso de más de 39 kilos de carne y la infracción a un hombre. El caso fue remitido a la Fiscalía Penal de Cerrillos.

En una reciente operación llevada a cabo por efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril, se realizó un control exhaustivo en un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Huaico, dentro de la localidad de La Merced. Durante esta inspección, las autoridades detectaron una cantidad considerable de carne que no cumplía con las condiciones sanitarias adecuadas, considerándola no apta para el consumo humano.

Como resultado de esta intervención, se procedió al secuestro y posterior decomiso de más de 39 kilogramos de carne, que incluían tanto carne bovina como porcina. Sin embargo, para asegurar la correcta aplicación de los protocolos sanitarios y la evaluación de los productos, la Policía Rural y Ambiental contó con la colaboración del personal de Bromatología de la Municipalidad de La Merced.

Asimismo, el hombre responsable del comercio, fue debidamente infraccionado por la transgresión al artículo 201 del Código Penal, el cual se refiere a delitos contra la salud pública.