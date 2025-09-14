Todas las zonas de frontera tienen sus particularidades, que en algunos casos parecen dignas del realismo mágico de Gabriel García Márquez. En este caso la justicia pone la lupa sobre Aguas Blancas y descubre que hay un 57% más de electores que de pobladores.

En Aguas Blancas, municipio fronterizo con Bolivia, el padrón dice una cosa y el censo dice otra. El censo 2022 registró 3.648 habitantes. El padrón electoral, en cambio, tiene 5.736 votantes. Es decir: un 57% más de electores que de pobladores.

El fiscal federal Ricardo Toranzos descubrió más de 2.000 inscripciones irregulares. El crecimiento es escandaloso: desde que el municipio fue creado en 2015, los electores pasaron de 3.286 a casi 6.000. Un salto del 74%.

La diferencia no es solo matemática. El martes pasado, 100 agentes de Policía y Gendarmería revisaron casa por casa y con drones. Encontraron calles con más votantes que metros de asfalto.

La calle 20 de Febrero tiene 619 metros y 793 votantes. Entre malezas, galpones y hoteles vacíos. La 25 de Mayo suma 729 electores. La 9 de Julio, 700. Todas terminan en el río Bermejo. Todas, sin numeración. Todas, con domicilios “S/N”. En esas cuatro calles se concentran más de 3.000 votantes que nadie pudo comprobar.

El informe fiscal es preciso:

Ingreso de ciudadanos bolivianos para gestionar DNI argentino.

Padrón inflado artificialmente.

Posibles empadronamientos ficticios.

Maniobras políticas en la frontera.

En 2023, durante las elecciones presidenciales, entraban entre 300 y 400 personas desde Bolivia en cada jornada de votación. El denunciante original, un dirigente partidario, habló de “votos golondrina” a cambio de dinero.

Los datos oficiales no cierran. El INDEC marcó que Aguas Blancas creció un 52% en 12 años: de 2.395 habitantes en 2010 a 3.648 en 2022. El padrón, en cambio, se disparó mucho más rápido: 74% en una década.

La fiscalía investiga ahora si hubo documentos falsos, quiénes los gestionaron y con qué apoyo político. Mientras tanto, en Aguas Blancas el número persiste: hay más electores que habitantes.

La palabra que encendió la frontera

Meses atrás, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, habló. Dijo “Narcolandia”. La palabra cayó como un sello. El pueblo entero se sintió marcado.

Aguas Blancas, localidad fronteriza con Bolivia, vive del cruce. Del bagayo, de changas, de la circulación que sostiene la economía mínima de miles de familias. Zigarán, en cambio, la resumió en un término. La convirtió en estigma.

La referente local Vides respondió: “Solo un 1,5% de la población puede estar vinculada a actividades ilegales. El resto trabaja. Y trabaja duro”. Denunció que se criminaliza a toda una comunidad para justificar controles y operativos que no distinguen entre narcos y sobrevivientes.

El Plan Güemes

Detrás de la frase está el Plan Güemes. Una estrategia de seguridad que multiplica retenes, policías y gendarmes. Migraciones sin infraestructura. Largas filas. Vecinos demorados como si fueran extranjeros en su propio suelo.

La Tarjeta Vecinal Fronteriza —que antes agilizaba los cruces— fue eliminada. Hoy, quienes trabajan del otro lado deben esperar horas para pasar. O borrarse del sistema si no alcanzan a regresar.

El conflicto

Vides acusó al interventor de hablar desde arriba, sin escuchar. “Nunca trabajó como bagayero. No sabe lo que significa cargar sobre la espalda el peso de la subsistencia”. La comunidad exige respeto. No un relato importado desde despachos lejanos.

El choque es claro:

De un lado, el Estado que etiqueta, controla y militariza.

Del otro, un pueblo que resiste el rótulo de “Narcolandia” y reclama el derecho básico a circular, a trabajar, a no ser confundido con el delito.

En Aguas Blancas, la palabra del poder se volvió sentencia. Y la respuesta, un acto de defensa: no aceptar que un adjetivo condene a todo un pueblo.

Cerraron un paso clandestino que nunca fue secreto

La finca Karina funcionaba como aduana paralela. No en la sombra, no en el misterio. A la vista de todos. Durante años se cobró peaje para cruzar mercadería desde Bolivia por el río Bermejo. Hace un mes, la Justicia Federal ordenó allanamientos y once detenidos.

El Gobierno habló de “descubrimiento”. Patricia Bullrich escribió en X: “Detectamos, desarticulamos, la ley se respeta”. Pero en Aguas Blancas todos sabían.

El operativo

La orden partió del Juzgado Federal de Orán. Gendarmería desplegó efectivos de cuatro unidades, junto a Prefectura, Policía Federal, Aduana y ARCA. Se allanaron cuatro inmuebles: la finca, un predio y dos casas en Orán, a 40 kilómetros de la frontera.

El resultado: once detenidos. Seis en la finca Karina —cinco mujeres y un hombre— y cinco en El Cebilar, Caballito y Los Lapachos. Secuestraron autos, camiones, mercadería valuada en cien millones de pesos, celulares, dinero en efectivo.

En la finca hallaron 400 mil pesos, un vehículo, cinco teléfonos y mercadería de contrabando. En los barrios de Orán, lo mismo: documentos, cámaras, dólares.

La investigación comprobó lo que era vox populi: en la finca Karina se cobraba por usar el camino hacia la orilla del Bermejo. Vehículos entraban y salían. El peaje garantizaba acceso libre a la “playa” donde se cargaba mercadería boliviana.