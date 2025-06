La política local está recalculando sus pasos. Los comicios recientes dejaron heridas y mensajes que los dirigentes deben acatar. Los libertarios y la “casta” son el anverso y reverso del repudio de los ciudadanos. La crisis contamina a las cámaras legislativas, al poder judicial y a los controladores. Los cambios parecen necesarios y urgentes.

La elección del 11 de Mayo representó para la política salteña uno de los puntos más críticos. Una campaña sin dirigentes en las listas de candidatos, sin discursos ni propuestas, colisionó con la fatiga ciudadana que prefirió un sello y desconocidos que, de ser gobierno, garantizarían su expulsión. Nada indica que para Octubre no se produzcan los mismos resultados.

Nadie que integre el plantel dirigencial político puede sustraerse de un mensaje que pone en cuestionamiento, sin distinciones, a todo el sistema. Ganadores y perdedores encarnan lo mismo. Unos son los derrotados por que generan bronca o decepción. Otras los ganadores porque encarnan el castigo, pero no seducen ni contienen. Los ciudadanos tienen razones de sobra para divorciarse de la política.

La vergüenza

Basta con mirar la Cámara de Diputados local que repite en cada sesión un libreto que avergüenza. Qué puede esperarse de quienes se jactan de ser legisladores pero nada quieren o pueden proponer? Cantantes, comunicadores, influencers, torturadores, saltimbanquis, médicos y abogados -contamos a los fracasados o impostores-, ex intendentes que huyen de la justicia y necesitan fueros, son los que integran la mayoría que comanda un productor tabacalero con el guion que escriben dos o tres tras bambalinas. A veces, no es tan bueno tener una mayoría tan abrumadora.

El senado no escapa a esta lógica, aunque se mueve con más disimulo. Quienes dirigen la (mal) llamada Cámara Alta ya llevan demasiados años en las bancas y juegan al “toma y daca” con el gobernante de turno. Se consideran más prolijos a la hora de sancionar leyes “express” o dar acuerdos a jueces y fiscales, a la vez que colocan algunos adeptos que garantizan intereses personales, pero no lealtad al Estado.

Una Auditoría General, que no controla ni investiga, es botín de intereses políticos. Juan Romero, el Oso Leavy y las bancadas oficialistas designaron hace tiempo representantes sin compromiso ni antecedentes -o con pasados para el olvido- que no han encontrado a los que robaron en cada área de gobierno provincial o municipal durante años. Cuánto aguantará la paciencia de los que pagan impuestos para que otros se lleven la plata a sus casas?

En la justicia el quiebre entre la cúpula y la línea de antiguos jueces de menor rango está a la vista con el fallo del juez Aldo Primucci que se alzó contra una acordada de la Corte de Justicia y ordenó que dos jueces que exceden los 70 años sigan en sus cargos. Representa un escándalo de dimensiones y pone en la vidriera a la “casta judicial”.

Estos escarceos generados por la permanencia de algunos magistrados -con Pablo López Viñals a la cabeza- ocultan la intención del senador Juan Romero de impedir a Gustavo Sáenz un tercer mandato. No debe perderse de vista que los simples ciudadanos miran con desprecio esta pelea palaciega porque, para ellos, todos los que tienen cargos públicos son iguales.

Con estas disputas a la vista, quién puede sostener que todos estos funcionarios hacen falta? Tienen razón quienes proponer eliminar estos cuerpos opacos, herméticos y corruptos?

La sorpresa

Una rápida salida de los libertarios en Mayo, aunque tardía, los condujo a un éxito inesperado cuando disputaron la banca senatorial capitalina. Además de ganar este emblema, se llevaron seis de las diez diputaciones en juego. El alcalde a quien las encuestadoras le adjudicaban 65% de imagen positiva tomó conciencia de que el abrazo con los candidatos de “la casta” local lo tiró a una ciénaga. Su tarea era traccionar a Bernardo Biella, Flavia Royón y Guillermo Kriper, pero todo terminó en derrota y desterró la ansiedad por heredar el sillón del Grand Bourg en 2027. La gente ya no pide calles asfaltadas, ni bolsones, ni videos en las redes sociales. Quiere que muchos de estos nombres se vayan a sus casas, aunque ellos tengan que sufrir hambre.

Mas de 170.000 capitalinos no fue a votar ese domingo fatídico, mientras que un poco más de 20.000 personas se inclinaron por el voto en blanco. Sumados representan un 45% de votantes que desconocen el valor del sufragio y descreen de los políticos.

Lo que se avecina

Se viene octubre y no se esperan sorpresas. Los libertarios arrasarán y pondrán la proa hacia la gobernación de 2027 y la intendencia capitalina. Los dirigentes que hasta ahora parecen dubitativos se sumarán al carro triunfante. El único escollo para el PRO, la UCR y la centro derecha acompañen a Milei en Salta son los “puristas” Alfredo Olmedo y Emilia Orozco que sabe que no importan los nombres sino el sello de La Libertad Avanza.

No caben dudas que a esta pelea no debiera comprarla nadie que no sea libertario o kirchnerista, porque el resultado se sabe a meses de la elección. Por supuesto, algunos buscan convencer a Gustavo Sáenz de plantar candidatos que compitan contra La Libertad Avanza. Los dos “Juanes” piden ayuda según su estilo. Romero por vía de la extorsión y Urtubey con nuevo pasaporte kirchnerista.

En el único lugar en donde el entusiasmo creció es en el Partido Justicialista, que ha levantado la cotización gracias al encarcelamiento de Cristina Kirchner. Sin embargo, no se sabe cómo terminarán jugando los peronistas saencistas, que recuperaron la sede de la calle Zuviría pero no lograron restablecer vínculos con la líder. Casi todos ellos se despacharon con insultos contra la ex presidenta cuando los intervinieron, y ahora ven con preocupación que ella será quien digitará las candidaturas nacionales. Lo que sí está claro es que nadie apoyará el proyecto reeleccionista anunciado esta semana por Emiliano Estrada, que ya tiene un acuerdo con Leavy y el Partido de la Victoria.

Laura Cartuccia propone una tercera posición, lejos de Milei y de Cristina. Representa esta médica la voluntad del saencismo? Podrá ser candidata quien hace campaña con la crisis del IPS y confronta con todos los que tendrían que ayudarla en una eventual campaña?

En medio de estas tribulaciones meramente electorales, a los terrenos alambrados del Centro Cívico Grand Bourg ya ingresaron las preocupaciones y se analizan cambios en las áreas gubernamentales que, aunque improductivas, están pobladas de amigos. Todos prometen mejorar y quieren continuar “ayudando” a Sáenz.

Algunos proponen la motosierra que los salve. Otros consideran que basta con oxigenar y realzar un estilo de gestión simpática que al gobernador le ha generado éxito en los últimos diez años. Muchos están convencidos de que el status quo no basta para lograr un tercer mandato. Si ellos se convierten en mayoría, comenzará la presión interna por imponer y acelerar cambios profundos o definir una sucesión. El único que decidirá en esta encrucijada es Gustavo Sáenz.