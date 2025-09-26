Gustavo Zanchetta fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas.

El Tribunal de Impugnación de Salta le otorgó la libertad condicional al exobispo Gustavo Zanchetta, quien había sido condenado en 2022 a 4 años y 6 meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas.



Un fallo que indigna a la sociedad

La resolución fue emitida este jueves desde la capital provincial y se suma a una serie de beneficios que Zanchetta recibió en los últimos años: primero la prisión domiciliaria en un convento, luego la autorización para viajar a Europa con el argumento de un tratamiento médico y ahora la libertad condicional.

En Orán, donde se llevó adelante el juicio, los magistrados habían rechazado sistemáticamente todos los pedidos de la defensa. Sin embargo, en los estrados judiciales salteños el camino fue distinto: se le abrieron puertas que hoy lo dejan en libertad antes de cumplir la totalidad de la pena.

El dolor de las víctimas

Según lo publicado por los colegas NORTE YA, las víctimas fueron contundentes: «Zanchetta nunca cumplió la condena como correspondía». Para ellas, cada beneficio concedido representa una nueva herida y una señal de impunidad que mina la confianza en la Justicia.

La actitud de la Iglesia y la grieta interna

El impacto del caso se agrava por la postura del actual obispo de Orán, Luis Scozzina, quien permitió que Zanchetta utilizara instalaciones eclesiásticas, evitó condenar la sentencia y nunca brindó apoyo a las víctimas.

Durante el proceso judicial, la diócesis se dividió: varios sacerdotes denunciaron a Zanchetta y exigieron justicia, mientras otros lo defendieron incluso después de confirmada la condena. Esa grieta dentro de la Iglesia permanece abierta y vuelve a quedar expuesta con esta polémica decisión.