Un fallo de la jueza María Alejandra Mossman declaró inconstitucional parte de la resolución de la AMT que imponía límites académicos y temporales al beneficio. El tribunal ordenó a la AMT, SAETA y la UNSa elaborar un nuevo convenio que respete la autonomía universitaria y la igualdad de acceso al derecho a la educación.

La Justicia salteña resolvió a favor del reclamo presentado por la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) en representación de los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, y declaró la inconstitucionalidad parcial de la Resolución N.º 13/24 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT). La medida judicial, vigente desde el 11 de septiembre, anula las restricciones que limitaban el acceso al boleto estudiantil gratuito y restituye su alcance original.

La jueza María Alejandra Mossman consideró que la AMT se excedió en sus competencias al establecer condiciones de carácter académico, como la obligación de aprobar dos materias por año o el tope de ocho años de cursado, para mantener el beneficio. En su fallo, advirtió que dichas disposiciones “afectan la autonomía universitaria y la igualdad de acceso al derecho a la educación”, al imponer requisitos que son ajenos a la autoridad del organismo de transporte.

Mossman recordó que la condición de alumno regular está determinada por la propia Universidad Nacional de Salta conforme a su Estatuto y resoluciones internas. “SAETA carece de competencia para fijar criterios académicos o determinar quién es alumno regular”, subrayó la magistrada, marcando un límite claro a la injerencia administrativa sobre decisiones de naturaleza académica.

La resolución judicial también invocó la Ley Provincial Nº 8.030, que garantiza el pase libre a estudiantes regulares de universidades públicas y privadas, y advirtió que su reglamentación no puede introducir restricciones que desnaturalicen ese derecho. Entre los ejemplos citados, el fallo menciona la limitación horaria, la exclusión de quienes ya poseen títulos previos o la reducción del número de viajes mensuales como medidas que vulneran la finalidad social del boleto gratuito.

Por último, Mossman ordenó a la AMT, SAETA y la Universidad Nacional de Salta que elaboren un nuevo convenio que asegure el acceso al beneficio “en condiciones de igualdad, razonabilidad y respeto a la autonomía universitaria”, bajo supervisión judicial durante su implementación. El proceso, iniciado en 2024 con participación de los centros estudiantiles y del ex rector Daniel Hoyos como amigo del tribunal, había denunciado una caída del 40% en los viajes con pase libre y la pérdida de más de 6.000 alumnos regulares. Si bien la jueza rechazó el pedido de daños punitivos, recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar una reglamentación razonable y equitativa del derecho al transporte educativo.