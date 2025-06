La insólita jugada del influencer oficialista: Gordo Dan-tesco

Por si faltaba algo en el crossover entre política, redes sociales y mal gusto, el Gordo Dan, estrella libertaria de la comunicación oficial, decidió comparar a Diego Maradona con Javier Milei. Porque cuando se trata de provocar, nunca es suficiente.

“Maradona es Milei”, escribió el Gordo Dan —alias Daniel Parisini, aunque nadie lo llama así— en X (ex Twitter), junto a un montaje fotográfico que unía la figura del ídolo futbolístico con la del presidente. Como si se tratara de dos próceres del mismo álbum. La publicación, además de recibir los aplausos previsibles de trolls varios, cosechó una indignación generalizada, especialmente de Dalma Maradona, quien no dudó en recordarle que su papá no está para defenderse… y que usarlo políticamente no da.

Pero el timing del posteo no podría haber sido más oportuno (o desafortunado, según desde dónde se lo mire): justo el día en que la Justicia declaró nulo el juicio que intentaba esclarecer las responsabilidades en la muerte del Diez, tras dos meses de audiencias y más de 40 testigos. Como si no fuera suficiente el show judicial, Dan decidió sumar su cuota de espectáculo digital.

¿La excusa? Verónica Ojeda, expareja de Maradona, deslizó en una entrevista con Feinmann que Diego quizá habría simpatizado con Milei. Listo. Fuente: “créeme porque sí”. Y el Gordo Dan lo tomó como palabra santa. Porque si algo caracteriza al periodismo libertario, es la rigurosidad.

Dalma no tardó en reaccionar: “Lo que hacés está mal y lo sabés siempre”, le lanzó. Dan, fiel a su estilo, redobló la apuesta con una defensa digna de un adolescente en un foro: “Mi fuente es Verónica Ojeda. Yo le creo todo”. A lo que Dalma, ya sin paciencia, respondió con precisión quirúrgica: “Sos un imbécil”.

Pero no fue la única crítica. En el programa Comunistas por Bravo TV, el dirigente radical Agustín Rombolá fue contundente: “El imbécil del Gordo Dan cobra de la nuestra para hacer estas estupideces. Cobra lo que no se les paga a los médicos del Garrahan”. Y la periodista Solana Camaño aportó una reflexión inquietante: “Trabajo en una escuela secundaria. El Gordo Dan es ídolo para muchos chicos, y eso es lo más preocupante”.

En fin. Mientras la Justicia juega al archivo con la causa Maradona, y el país se incendia entre ajustes, emergencias y recortes, el gobierno mantiene su máquina de humo bien aceitada. El Gordo Dan, con la 10 puesta (aunque le quede enorme), se ofrece como voluntario para el show. Total, si molesta, mejor. Si duele, mejor. Si divide, perfecto.

Quién necesita ideas cuando tenés memes.