Mientras la petrolera británica se declara insolvente, los organismos provinciales que debieron controlarla guardan silencio. El desastre ambiental ocasionado en el norte provincial y las millonarias deudas contraídas amenazan con quedar en la nada.

President Petroleum S.A., filial argentina de la británica President Energy, acaba de presentar formalmente su pedido de quiebra ante la Justicia Comercial. El escrito, rubricado por su abogado César Petracchi y acompañado del acta de asamblea extraordinaria del 4 de agosto de 2025, invoca una “cesación de pagos generalizada, actual e irreversible” como fundamento. La empresa argumenta que una serie de infortunios —desde cortes eléctricos y fallas técnicas hasta la caída del precio del crudo— habrían vuelto imposible su continuidad operativa.

Sin embargo, detrás de la prolija retórica judicial, se esconde una verdad incómoda: la quiebra llega en el preciso momento en que la petrolera enfrenta crecientes reclamos por un desastre ambiental de gran magnitud en el norte salteño. En mayo de este año, un pozo antiguo en la concesión Puesto Guardián —perforado en los años 80 y abandonado sin cierre seguro— sufrió un escape masivo de CO₂. El evento, que persiste hasta hoy, podría requerir una perforación de alivio valuada entre 15 y 20 millones de dólares. En paralelo, el caso del Pozo Lomas de Olmedo x-10, a 69 kilómetros de Pichanal, expone una cadena de omisiones y desidia que ya provocó la muerte de más de 350 cabezas de ganado, fauna silvestre y posiblemente la vida de un productor rural.

La sospecha que recorre pasillos judiciales y despachos políticos es que la quiebra no es un accidente contable, sino un paso calculado para desprenderse de responsabilidades civiles, penales y ambientales. Una fuga corporativa a la sombra de un Estado provincial dócil y complaciente.

El silencio cómplice de la provincia

La Secretaría de Energía y el Ministerio de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, bajo la órbita de Martín de los Ríos, tienen nombres y apellidos en esta historia. No solo estaban al tanto de la situación, sino que durante años ignoraron las denuncias de productores, vecinos y organizaciones ambientales. Nunca aplicaron sanciones ejemplares, nunca intimaron a la empresa a una remediación completa, y en muchos casos directamente archivaron los reclamos.

En Salta, la connivencia entre organismos de control y las petroleras es un secreto a voces. Funcionarios que, en teoría, deben velar por el interés público, operan en la práctica como defensores de las concesionarias. La trama incluye antecedentes tan elocuentes como el de Pan American Energy, que durante años contrató como abogado al padre de un exgobernador, un arreglo que olía más a coima encubierta que a servicio profesional. Ese mismo gobernador, ya en el poder, renovó sin licitación la concesión de Acambuco por 30 años.

En el caso de President Petroleum, la indulgencia oficial fue la norma. El pozo Lomas de Olmedo x-10, abandonado sin cierre técnico, emanaba gases y líquidos contaminantes desde hacía dos años. La policía local registró denuncias, pero ninguna autoridad provincial avanzó en clausuras ni en sanciones. La muerte de animales y la posible intoxicación fatal de un productor tampoco activaron protocolos de emergencia ambiental.

El desastre de Lomas de Olmedo

Lomas de Olmedo, en el departamento de Orán, es hoy el emblema del desastre ambiental que President Petroleum deja tras su retirada. Allí, la pérdida productiva del pozo x-10 fue la excusa para abandonarlo. Poco después comenzaron las emanaciones, y con ellas, el daño: napas freáticas contaminadas, flora local diezmada, y un cementerio de animales que se extiende más allá de las estancias afectadas.

Ganaderos contabilizaron más de 350 muertes de vacunos, además de caballos, zorros y aves. En el caso de Blas Reyes, pequeño productor de la zona, la tragedia tomó rostro humano. Reyes, que preparó el terreno para una inspección judicial, enfermó gravemente a los pocos días, con síntomas compatibles con intoxicación. Murió tras un mes de agonía, sin que las autoridades investigaran a fondo la relación entre su fallecimiento y el pozo contaminante.

Esta secuencia no es un episodio aislado. Pozos siniestrados, abandonados o mal cerrados son un patrón que se arrastra desde la gobernación de Juan Carlos Romero. La herencia es una red de bombas de tiempo subterráneas, donde la única constante es la ausencia de castigo.

La maniobra de la fuga ordenada

El pedido de quiebra es un documento de 20 puntos donde la empresa expone una enumeración de calamidades. Entre la baja del crudo, cortes eléctricos y pérdida de pozos, se filtra un dato clave: la provisión contable que deberían registrar por el desastre ambiental en Salta haría imposible exhibir patrimonio neto positivo. Esa sola línea revela que el pasivo ambiental es, en realidad, el corazón del colapso.

President Petroleum admite que el escape de CO₂ en Puesto Guardián requeriría una inversión que no piensa hacer. Lo reconoce de forma indirecta al asegurar que “la Sociedad no podría afrontarlo” y al remarcar que está “defendiendo su posición” para evitar que se la declare responsable. La quiebra, en este escenario, se vuelve un blindaje: sin patrimonio y con activos embargados, la posibilidad de ejecutar una reparación se evapora.

El guion es claro. Primero, se invoca una crisis operativa que mezcla problemas reales con excusas convenientes. Luego, se declara la insolvencia, dejando un tendal de acreedores impagos, entre ellos proveedores locales. Finalmente, se descarga la culpa en concesionarios anteriores, en este caso YPF, alegando que el pozo defectuoso fue perforado en los años 80.

Responsabilidades que nadie quiere asumir

En un esquema ideal, la provincia tendría dos opciones: ejecutar las garantías y exigir la remediación, o iniciar acciones penales por daño ambiental, figura prevista en la Ley Nacional 24.051. Sin embargo, la experiencia muestra que ni lo uno ni lo otro sucederá. La Secretaría de Energía de Salta se limita a “solicitar medidas de seguridad” y a recibir informes, mientras el Ministerio de Ambiente actúa como espectador.

En Nación, la respuesta es la misma: “los recursos son provinciales”. Ese vacío de jurisdicción y voluntad política es el terreno fértil para la impunidad. Al igual que con la minería, donde las empresas imponen su propia política, en el petróleo los intereses privados dictan la agenda y las urgencias del Estado son, en el mejor de los casos, cosméticas.

La quiebra de President Petroleum abre un interrogante crucial: ¿quién pagará por el desastre de Lomas de Olmedo, por el escape en Puesto Guardián, por los animales muertos y por la salud de los pobladores? Si bien podrían empezar por algunos nombres del directorio, como: Facundo Fernández de Oliveira (Presidente), Alejandro I. Fortin (Vicepresidente) o Peter Michael Levine (Director Titular); la respuesta más probable es la más inquietante: nadie.

La provincia podría embargar activos y reclamar la remediación con cargo a los acreedores, pero eso implicaría enfrentar judicialmente a una multinacional y, por extensión, romper la armonía con el lobby petrolero. Algo que, en la Salta contemporánea, suena más a utopía que a plan de gobierno.