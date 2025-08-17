Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Conocí al periodista Alejandro C. Tarruella a instancias de mi estimado amigo Pepe Muñoz Azpiri; al cual conocí en el Círculo del Plata. Pepe era ahijado del Dr. Marcelo Sánchez Sorondo, quien regenteaba ese ambiente nacional, donde el puchero de los jueves, fue el plato fuerte de la cocina política, cultural y social. Cuando frecuente esas tenidas, estábamos en los años 80, el proceso de desorganización nacional se debilitaba. Los años de plomo, y de muerte, motorizados por la reacción, y la revolución, estaban cerca, borrando huellas, y sueños juveniles. Unos y otros, cavando trincheras, fueron instrumentos de la desunión de los argentinos. La tijera que cortaba el tejido social, tenía una hoja de derecha y otra de izquierda. La mano invisible que portaba el instrumento, era Imperialista. Anglosajones, y soviéticos, exportaban sus servicios. La ideología, fue su macana para atontar al país. La trampa de la subversión, la trampa de Malvinas, forjaron la trampa de la Deuda Eterna. De allí, la búsqueda personal de un nacionalismo integrativo de la unidad en la diversidad, sostenido sociológicamente por la pluralidad de lo nacional. Este introito no es aleatorio de lo que voy a escribir sobre la reciente novela “Las dos muertes de Aramburu” de Alejandro Tarruella. La noticia sobre su aparición editorial, la conocí por boca del mismo autor, quien supo de un comentario sobre la novela, que se publicó en un semanario salteño; que tomaba el contenido ficcional de la citada novela, de un artículo del diario Perfil, donde entrevistaban al poeta, novelista, historiador, y siempre periodista, autor de esta novela sobre la muerte de Aramburu. Alejandro Tarruella publicó “Güemes. El héroe postergado” para el Bicentenario del fallecimiento del Caudillo militar de la Epopeya de Milicias Gauchas. Este tema histórico forjó nuestra amistad. Las conversaciones sobre la elaboración de este libro (al cual tuve el gusto de realizar uno de los dos prólogos, el otro fue hechura de Hernán Brienza), nos fueron llevando a reconocernos, a comprendernos, y a forjar una amistad generacional. Ambos supimos encontrarnos, a pesar de diferencias de posiciones sobre la época en cuestión; me refiero a posturas sobre nuestro pasado inmediato. Sobre los años 70. Su toma de posición militante, lo llevó a la cárcel, y no por corrupción, sino por compromiso; se diferenciaba conmigo, pues solamente fui un testigo comprometido de aquellos años de violencia, que frustró a nuestra generación. No padecí cárcel, pero sí dolor por tantos muertos. El periodista e historiador Alejandro Tarruella escribió libros sobre esos tiempos, tales: “Guardia de Hierro. De Perón a Bergoglio”, “El largo adiós de los Montoneros”, “Envar El Kadri. El Guerrillero que dejó las armas”, y también un libro polémico: “Historia política de la Sociedad Rural”, el cual cada año, en cada reunión de la corporación campera, crece en ventas, y es consultado por medios periodísticos. La poesía y la novela, junto al oficio de periodista en distintos medios nacionales, siempre estuvo presente, en el espíritu creativo del compañero Alejandro Tarruella. Por ello, “Rescoldos” (poesía), “Una lágrima en el polvo” (novela), y “Las muertes de Albornoz”, son jalones indiscutibles de su vida de escritor argentino. Habiendo presentado al autor de la novela “Las dos muertes de Aramburu”, a la cual salgo ya a comprar, y a leer con detenimiento, quiero contarles que la misma, su tema, su misterio primordial, es un disparador del recuerdo que guardo sobre el asesinato de Aramburu. La cual siempre catalogué como una tragedia nacional. Su muerte, desde el pasado contemporáneo (Siglo XX) fue un disparador fatal de nuestras antinomias de ayer, y de hoy, las cuales conspiran consumadas por la “operación Pindapoy”. La cual significó la aparición pública de Montoneros, los cuales asumen asesinatos que dinamitaron puentes democráticos. La “operación Traviata”, el asesinato de Rucci, es otra de las macabras realizaciones de la juventud maravillosa que Perón supo distinguir, y castigar, tras la expulsión de los Montoneros y epígonos de la Plaza de Mayo, el 1 de mayo de 1974; después de anunciar el Proyecto Nacional en su mensaje presidencial del Congreso. Lamentablemente, el hecho montonero, fue más notorio en la opinión pública, que su llamado a la concordia, en pro de la liberación de la Patria. Todo tenía su causa, y no fue por casualidad. Para empezar a comprender la importancia de develar el misterio del asesinato de Aramburu, traigo al ruedo, lo escrito desde la cárcel de Villa Devoto (Noviembre de 1969) por el Dr. Marcelo Sánchez Sorondo, tomado del libro: “Libertades Prestadas”, recopilación de artículos del autor, publicados en Azul y Blanco, contra la Revolución Liberta dura conducida por Aramburu y Rojas, caído Perón en ١٩٥٥. Manifiesta Sánchez Sorondo, lo siguiente: “(…) Conocí personalmente al General Pedro Eugenio Aramburu bastante después de haber cesado el gobierno de la revolución libertadora. Y cuando, desde ahora poco, frecuenté su trato, me impresionó el hálito generoso que lo llenaba de un sentimiento parecido a la nostalgia al considerar cuanto podría haber hecho el Aramburu de 1970 en 1956. Me había propuesto ofrecerle un ejemplar de este libro, que reproduce duras, críticas a su gestión, en la esperanza de que no rechazaría, por su parte, el propósito de bien público en que se inspiraron. Su trágica muerte troncha la integración histórica del personaje, según otras perspectivas, y le devuelve a su imagen anterior la cual, conscientemente, había superado en vida.”. Estas palabras escritas por Marcelo Sánchez Sorondo, develan quien fue Aramburu al ser secuestrado y asesinado. En esos trágicos días, muchas versiones de quienes fueron sus autores, corrían en la calle, y entrelíneas en los diarios. ¿Cómo pudo, un militar de carrera, y avezado observador del campo político, no reconocer a sus captores, vestidos de uniforme militar? ¿No advirtió que no pertenecían a las fuerzas armadas? ¿Qué relación mantenían los jóvenes montoneros, que anunciaban con este asesinato su aparición en la vida pública, con el Ministro del Interior del Presidente de facto? ¿El tiempo militar, las etapas que anunciaba Ongania, y custodiaba Imaz, coincidían con el nacionalismo de los jóvenes insurgentes? ¿El caudillismo militar de Onganía, su catolicismo integrista, reforzaba el proceso ideológico de los jóvenes montoneros? Lo cierto y concreto, es que Perón al asumir el impenetrable Onganía, después del triunfo de los Azules sobre los Colorados, y la caída de Illia, llamó a desensillar hasta que aclare. Al mismo tiempo, los sindicalistas adictos al poder, participaron de la asunción de Ongania, y el comienzo de la llamada: Revolución Argentina. Quien conducía la economía era el Dr. Adalbert Sully Krieger Vassena con su mentada formula de planificación y crecimiento (1967 /1969). Que en realidad, que es la única verdad (según Aristóteles), su gestión económica (devaluando, y atacando el déficit fiscal, en procura de la estabilidad) sirvió para el auge de mercenarios y monopolios extranjeros. Cualquier parecido con la realidad actual, no es casualidad, sino causalidad. Vino viejo, en nuevos odres. En esos días, del secuestro de Aramburu, en el ambiente político se conocía, que desde Madrid, en España, Perón entablaba comunicaciones con diversos políticos del abanico partidario. En cuyas conversaciones, en procura de una salida democrática, se encontraban: Solano Lima, Balbín, y muchos más. Una pieza difícil del ajedrez montado por el viejo Caudillo Justicialista, y el mismo Aramburu, fue Illia, a quien intentaban convencer allegados a su entorno. Estas posiciones fueron contrarias al oficialismo reinante. El tiempo económico, según Onganía, llevaría al tiempo social, y luego al tiempo político. Mientras tanto, en cada reunión anual de la Sociedad Rural, el Dictador se hacía presente, a veces en carroza real; se revivían los tiempos del Gral. Agustín P. Justo, el otro Caudillo militar del conservadorismo liberal. Perón con su gracejo, y su picardía habitual, transmitía que a diferencia de Franco, que tenía un millón de muertos (consecuencia de la guerra civil), Onganía tenía un millón de vivos. Es decir: de aprovechados del poder, de usufructuarios de su gobierno. Esta versión jocosa de Perón, estaba cerca de la verdad política. Así la vivía, y conocía Aramburu, quien intentaba conducir un movimiento democrático que terminara con esta injuria a la Nación. Este prólogo a la lectura de las dos muertes de Aramburu de Alejandro Tarruellla, es un disparador para repensar nuestro pasado contemporáneo, en el cual se gestó nuevamente la tragedia de la discordia, de la ausencia de concordia, a través de la violencia atizada por los bandos en pugna. El Gral. Juan José Valle, al ser fusilado en 1956, precedía el crimen de Aramburu. Ni uno ni otro fueron justificables, ambos fueron parte de la Argentina del tiempo perdido.