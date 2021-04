En un nuevo aniversario de la Noche de las Tizas, represión ocurrida el 1 de abril de 2005, a 16 años, los docentes salteños siguen reclamando mejores condiciones laborales. Recuerdos de la brutal forma de gobierno de Juan Carlos Romero.

Salta capital, el 1 de abril de 2005. El ex gobernador Juan Carlos Romero envió a reprimir a la policía a cientos de docentes que exigían un aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, entre otras reivindicaciones. Juan Manuel Urtubey, era diputado del oficialismo en ese momento, este dato no es menor debido al rumbo que tomaron posteriormente los acontecimientos.

El saldo de aquella terrible jornada de represión, fue 70 detenidos, incluyendo dos diputados provinciales del PO, transeúntes y turistas golpeados; 50 heridos, maestras hospitalizadas y niños internados. Un completo atropello contra la educación pública salteña.

Al día siguiente, la respuesta por parte de la comunidad educativa no tardó en llegar, se inició una movilización desde Plaza Belgrano que luego de recorrer las calles céntricas se dirigió a la Plaza 9 de Julio, la columna de manifestantes abarcaba aproximadamente ocho cuadras, y no hubo presencia policial. Aquella huelga fue masiva, “fue cuando le ocupan la Plaza 9 de Julio a Romero, cuando le ocupan el centro político de la provincia, entonces allí la represión se vuelve terrible, un día después, el 2 de abril cerca de 10 mil personas salieron a marchar por toda la ciudad como medida de repudio y no había ni un solo policía en ningún lado”, comentó a Cuarto Poder el historiador Carlos Abrahan.

En este escenario se evidenció que la represión con palos y cachipolla y la inteligencia y la persecución, se unieron bajo el mando del régimen de turno conspirar contra la población.

Esta gran huelga es la que hirió de muerte a Juan Carlos Romero. La misma tuvo una repercusión tan grande a nivel local y nacional que le costó el puesto en 2007. En ese año, los docentes votan masivamente a Juan Manuel Urtubey quien se erigió como gobernador de la provincia.

Si bien en ese momento no consiguieron el aumento que deseaban, a partir de allí cambia la manera en que los docentes empiezan a desarrollarse colectivamente como asamblea, constituida con voz y voto, también se implementan nuevos métodos para llevar a cabo lo que dicha institución decida: la huelga, las movilizaciones callejeras y el corte de ruta como demostración de organización.

Cabe destacar que otra faceta muy importante de este periodo es la autoconvocatoria. “En ese momento había muchas irregularidades y asambleas fantasmas de la mano del Secretario General de la Agremiación Docente Provincial, Profesor Virgilio Choque, quien era la mano ejecutora del oficialismo dentro de la agremiación. Ante este cuadro, muchos docentes que no se identificaban con esta política debieron nuclearse por encima de su cabeza, dando origen así a los “Docentes Auto convocados”, según indicó Abrahan.

Con las tizas de nuevo en las manos

A 16 años de los trágicos sucesos, el movimiento docente se encuentra fragmentado y con muchos límites, dentro de un contexto completamente impensado y diferente al de aquella vez, pero con reivindicaciones que no distan demasiado de las solicitadas en 2005, esto solo puede suponer una cosa: el personal educativo no es la prioridad de los gobernadores. No fue el caso de Romero, tampoco cuando Urtubey dirigía la provincia.

Con la inminente llegada de la segunda ola a la ciudad, máxime en este momento donde el turismo se encuentra en auge por la Semana Santa, la situación educativa y sanitaria ante el avance de la pandemia se encuentra en un estado muy delicado, puesto que las dosis son escasas para vacunar a todos los enseñadores, hay escuelas en mal estado, incluso sin los recaudos mínimos para la prevención.

Las nuevas reivindicaciones

Ante tal escenario, la asamblea de Autoconvocados, decidió en primer término pedir la suspensión de la presencialidad ante el creciente aumento de casos de coronavirus y que se impulse una campaña responsabilizando al Gobierno por las víctimas fatales que se produzcan bajo este régimen de asistencia a clases.

Como segunda medida y ligada estrechamente con la primera, solicitan todos los recursos requeridos para enfrentar la virtualidad y el teletrabajo, con equipamientos tecnológicos para docentes y estudiantes como conectividad gratuita en los barrios.

Asimismo, manifestaron repudio a la vacunación VIP y pedir la liberación de las patentes para su producción masiva. En dicho sentido dirigentes de la izquierda anunciaron que “desde el gobierno se justifican diciendo que no se consiguen vacunas, pero en Argentina se fabrica el compuesto activo de AstraZeneca-Oxford, en una planta privada de la empresa Sigman, el país permite que los grupos privados dispongan a su antojo y sin contemplar las necesidades sanitarias de la población”, indicaron.

Por otro lado, los docentes auto convocados expusieron el deterioro pulmonar y respiratorio del que son víctimas, al estar varias horas usando barbijos y mascarillas, deben levantar demasiado la voz para ser escuchados por todos los niños. En esa misma línea manifestaron su malestar por sufrir sobrexplotación laboral en algunos casos. Aseguran que “La institución educativa debe respetar los horarios declarados, sin sobrecargarlo en virtud de la excepcionalidad del formato de trabajo que impone la pandemia”, indicaron.

Asimismo, reclaman la realización masiva de hisopados, aislamientos en centros especializados para casos positivos y el reconocimiento del COVID como enfermedad laboral ante la ART.