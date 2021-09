Al dejar la jefatura de Gabinete, dentro del gobierno de Cristina Fernández, Alberto formó su propio sector, el grupo Callao. Anteriormente había formado parte del Grupo Calafate, que como su nombre lo indica, era de Néstor Kirchner.

Su «mesa chica» se compuso por gente de su extrema confianza, como Santiago Cafiero, jefe de campaña y de gabinete, nieto de Antonio Cafiero, hijo de Juan Pablo (embajador del kirchnerismo en el Vaticano). Coordina el Grupo Callao, maneja la Política albertista y sus apariciones en los medios. Guillermo Justo Chaves, Director del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP), dependiente del Ministerio del Interior, dedicado a la formación de dirigentes y cuadros técnicos en todo el país. El cuñado de Felipe Solá es uno de los armadores en el interior. Guillermo Nielsen, ex funcionario de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, asesor económico de Massa. Le dijo a Axel Kicillof que era un ignorante en materia de legislación internacional y mercado de capitales y lo mandaron a guardar. Es respetado por su rol en la renegociación de la deuda argentina con el FMI, pero el grupo Callao no lo considera parte. Cecilia Todesca, hija de Jorge Todesca (director del INDEC). Fue jefa de Gabinete en el Banco Central durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, en el kirchnerismo. En el Grupo Callao la definen como una “economista brillante” con un currículum que “habla por sí solo”. Juan Courel, ex vocero y autor de los discursos de Scioli, tanto en la gobernación bonaerense como en la campaña presidencial de 2015. Mantiene un perfil bajo. Dicen que es más un “consultor” o incluso un “community manager”. Miguel Cuberos, uno de los referentes intelectuales del peronismo, fundador del Grupo Callao. Ex marido de Cristina Álvarez Rodríguez (diputada y sobrina nieta de Eva Perón). Actual pareja de Carolina Papaleo. Cuberos es actualmente un “líbero”, que forma parte de las actividades, coordina reuniones y eventos con políticos y empresarios. Atiende todo tipo de demandas que se presenten. Cecilia Gómez Mirada, directora de Políticas Públicas en la Defensoría del Pueblo bonaerense, ex directora provincial de Políticas de Género. Está a cargo de la coordinación y organización de actos, recorridas y viajes. Federico Martelli, está en el Grupo Callao desde el primer día, como referente de los jóvenes. Matías Kulfas, ministro de Industria de la nación, ex gerente general del Banco Central durante la gestión Marcó del Pont, director del Banco Nación entre 2008 y 2012. Autor del libro, “Los tres kirchnerismos” (2016), de consulta permanente en el grupo porque plantea críticas al período 2011-2015. Aníbal Pitelli, ex intendente de Chivilcoy y ex jefe de Gabinete del Ministerio del Interior que condujo Randazzo durante el kirchnerismo. Con raíces en el peronismo territorial, fue crítico de La Cámpora. De perfil bajo, pero participa de las reuniones y el armado de estrategias. Fernando Peirano, economista especialista en ciencia y tecnología, primo de Miguel Peirano. A cargo del armado de los equipos técnicos del “albertismo”. Subsecretario de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Industria entre 2011 y 2015. También asesora a la Unión Industrial Argentina (UIA). Camila García, periodista y licenciada en Ciencias Políticas, fue la encargada de armar la candidatura de Matías Lammens, para jefe de Gobierno por el Frente de Todos. Estos serían los más notorios, aunque no podemos dejar de lado a Víctor Santa María, a Juan Manuel Olmos y a Fernando “Chino” Navarro.

El perfil de grupo que pensó Alberto cuando fundó el Grupo Callao, era de gente académica que pudiera ser funcionaria en un hipotético gobierno peronista, algún día. Ese día fue el 10 de diciembre de 2019. Del otro lado, está el kirchnerismo puro y duro.