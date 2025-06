ALEJANDRO SARAVIA

Quiero aclarar que el título de esta columna, “La Gran Piña”, no tiene nada que ver con algún accidente automovilístico protagonizado por algún tilinguito apurado en la Circunvalación Oeste de nuestra capital. En realidad, se vincula con lo que hay detrás de la postulación y posterior acuerdo dado por el senado provincial a dos jueces de la Corte de Justicia.

En primer lugar, anticipemos que no hay cuestionamientos a las personas, ambas técnicamente idóneas, una, en materia electoral, la otra en materia penal. Ambos, dilectos discípulos del otrora presidente de la Corte de Justicia, Rodolfo Urtubey, conocido, también, como “Coyote”. Todo bien, entonces, hasta ahí. Lo que preocupa es la interpretación de las leyes que hacen quienes precisamente están para crearlas, además de otros comedidos puestos también a opinar sobre ello. Como preocupa, igualmente, que los organismos que debieran controlar la correspondencia del accionar de los poderes públicos con las normas de la Constitución, Nacional y Provincial, brillen por su ausencia simulando demencia. Hablo en concreto del Ministerio Público.

La piña que da su título a la columna viene de la que se dio en su momento en la provincia de Misiones, Carlos Rovira, ante la expiración de sus dos mandatos, cuando se tiró el lance de reformar la Constitución de Misiones para hacer de su cargo de gobernador una canonjía hasta la eternidad, como su vecino de Formosa, Insfran. Tras Rovira estaba, recuerden, Néstor Kirchner, que buscó en esa jugada un globo de ensayo para ver si cuajaba una opereta semejante a nivel nacional y buscar para él, para Kirchner, reelecciones indefinidas como presidente, como había hecho en Santa Cruz siendo gobernador. Quien se dio cuenta de la jugada fue el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, hombre avispado como el que más, tanto que llegó a Papa, y, por eso es que puso de candidato a convencional constituyente al obispo de Iguazú, Joaquín Piña, quien derrotó en esa faena al mandamás Rovira.

Algo de esa “piña” tiene que ver en nuestra provincia con la redesignación de los dos jueces de la Corte provincial. Respecto de ello, hasta hubo un senador que dijo que la re-reelección del gobernador dependería nada más que de su voluntad, o bien, otro, que al decir que lo que no está prohibido está permitido, no advierte que tal principio, contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, está dirigido a los habitantes de la Nación mas no a los funcionarios públicos, para los que rige justamente el principio contrario, esto es, que les está prohibido aquello que no les está expresamente facultado. Como se diría coloquialmente, es lo que hay.

Como no hubo cláusulas transitorias interpretativas aprobadas por la mayoría de los Constituyentes provinciales de 2021, se deben aplicar los principios generales, contenidos en nuestro régimen legal en dos normas, una de la Constitución Nacional, otra del Código Civil y Comercial. El artículo 31 de la Constitución Nacional dice, textualmente, que “… Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…”.

Una de esas leyes de la Nación es el Código Civil, cuyo artículo 7 dice que “… A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario…” Es decir que las leyes rigen a partir del momento de su vigencia, esto es, cuando son sancionadas, promulgadas y publicadas, y se aplican a todas las relaciones y situaciones jurídicas existentes, sin tener efecto retroactivo.

Como en el tema de la aplicación de las leyes hay intereses encontrados, vamos a poner un ejemplo: pongamos el caso de un matrimonio, que es un contrato que se prolonga en el tiempo, al menos eso es lo de desear. Supongamos que uno se celebró durante la vigencia de la ley de matrimonio civil, Ley 2393 del año 1888, que no admitía el divorcio vincular. En el año 1987 se sancionó la ley 23515 que admite el divorcio. Si esa pareja decide divorciarse después de 1987 lo puede hacer a pesar de haberse casado durante la vigencia de la ley 2393 que no lo admitía. Ello porque las leyes se aplican desde su vigencia a las relaciones o situaciones jurídicas existentes.

Sería, por el contrario, aplicación retroactiva si a una pareja divorciada ya después de l987, y, en el supuesto caso de que Milei en un ataque de locura haga sancionar una ley que prohiba el divorcio, se pretenda dejar sin efecto los divorcios efectuados durante la vigencia de la ley 23515 del año 1987. ¿Por qué sería aplicación retroactiva? Pues, porque se pretendería aplicar una ley a efectos ya consumidos, ya agotados, durante la vigencia de una ley anterior como es la ruptura de ese vínculo matrimonial. ¿Se imaginan el despiole que podría armarse si sucediera algo así?

La situación de los jueces de Corte se rige, en consecuencia, automáticamente, a partir de la vigencia de esa reforma, sancionada por la Convención Constituyente el 16 de diciembre de 2021 y jurada el 22 del mismo mes. La reforma fue publicada en el Boletín Oficial N° 21.135 el 21 de diciembre de 2021 y entró en vigencia al día siguiente. Como ambos jueces de Corte lo eran el 22 de diciembre de 2021, a ambos se le aplica la norma vigente a partir de ese momento. A ellos y a todos los demás funcionarios que quedan cubiertos por la reforma constitucional.

La igualdad ante la ley es otro principio general contenido en nuestra Constitución Nacional, Artículo 16.