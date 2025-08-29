El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, mantuvo una reunión con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Marcelo Rozas Garay, como parte de las acciones conjuntas previstas para la puesta en marcha de Operación Roca.

El encuentro, se enmarca en la coordinación interinstitucional establecida por la Resolución 727/25, que prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en zonas fronterizas con un significativo despliegue de personal y tecnología.

Según explicó Marcelo Rozas Garay, esta primera etapa de la operación se desarrollará en la provincia de Salta, específicamente dentro del área considerada como zona de seguridad de frontera.

La iniciativa contempla el uso de recursos logísticos y humanos de gran envergadura con el objetivo de reforzar el control territorial.

El ministro Solá Usandivaras subrayó la relevancia de esta operación para intensificar las tareas de vigilancia en sectores no urbanizados ni habilitados como pasos fronterizos. En ese sentido, destacó que la acción se enmarca también en los lineamientos establecidos por la Resolución 347/25 del Ministerio de Defensa.

Con este primer encuentro, Provincia y Nación avanzan en la articulación de esfuerzos para fortalecer la seguridad en la frontera norte del país.

La operación militar movilizará un importante contingente de 10.000 efectivos con un despliegue permanente de 1.500 en las áreas de intervención de la frontera. Así lo señalaba oportunamente el ministro Defensa nacional, Luis Petri, en mayo pasado cuando coordino este lanzamiento con el gobernador Gustavo Sáenz.

La “Operación Roca” usará para las tareas de control y vigilancia, tecnología de punta, incluyendo drones, radares móviles, helicópteros, sistemas de comunicaciones y un avión Diamond destinado a relevamientos aéreos.

La operación militar se articula con el Plan Güemes, que ya se encuentra en ejecución en los departamentos Orán y San Martín, fortaleciendo así el esfuerzo conjunto para reforzar la seguridad en las fronteras del norte del país, tanto en el ámbito terrestre como en el aeroespacial.