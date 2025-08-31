Este miércoles se lanzó la campaña electoral. La polarización entre los libertarios y kirchneristas está expandida en todo el territorio nacional, aunque algunos gobernadores comienzan a mostrar terceras posturas que invocan los intereses locales. Los apoyos del primer tiempo brindados a Javier Milei se detuvieron y hoy marchan en sentido contrario.

Para peor, y en el momento menos indicado, las coimas de Karina Milei, Martín y Lule Menem comienzan a complicar a un gobierno nacional que transitaba sin mayores problemas hacia un triunfo en octubre. Pueden los personeros de los grandes grupos empresarios meter la mano en la lata de manera tan burda? Es lo que nadie se explica.

Salta no escapa a esta realidad y una elección de tercios marcará la posibilidad de un tercer mandato o un cambio de gestión para Sáenz. En el medio algunos aspiran a la sucesión. El panorama que caracterizó en los últimos años el escenario político provincial descartó a un actor relevante como lo fue el romerato. Traicionado, y sin herederos de valía, el senador nacional Juan Romero se ha despedido para no volver.

Esta vez los encuestadores, salvo el autor de la encuesta que catapultó a Urtubey como el mascarón de proa de “Fuerza Patria” en Salta, están escondidos. Tras los groseros pronósticos de la elección provincial de Mayo pasado, que se enterraron con el triunfo mileísta en la capital, esta profesión se ha vuelto riesgosa. Todos los actores políticos comenzaron a gobernarse por instinto más que por estadísticas y navegan sin otra brújula hacia el día del comicio.

Otro factor que podría pesar es el nuevo sistema electoral de Boleta Única de Papel que sorprenderá a muchos ciudadanos que descreen de la política y que no quieren escuchar ni los consejos de cómo se votará válidamente. Se espera al menos una decena de puntos de votos nulos, lo que podría conmover las previsiones de quienes pelean por la segunda y tercera banca de diputados nacionales por Salta. Más de ٧٠.٠٠٠ personas podrían equivocarse en una elección crucial. Si a eso se le suman los votos en blanco -que tuvieron importante presencia en el comicio provincial-, representan un número equivalente a una banca de diputados nacionales. Los que no quieren votar o no saben compiten a la par de los partidos que proponen candidatos.

Nueve son las listas que competirán, aunque solamente tres de ellas aparecen con posibilidades de llevarse las bancas del Congreso de la Nación que están en disputa. Las fracturas quedaron expuestas y el camporismo y el kirchnerismo correrán separados en nuestra provincia. El primero se expresa con el acuerdo al que arribaron Juan Manuel Urtubey con Cristina Fernández de Kirchner, que incluye al actual diputado nacional Emiliano Estrada. El resto de la estructura que responde a este movimiento decidió escindirse y acompañar al vapuleado Sergio “Oso” Leavy, el que siempre mostró fidelidad pero al que no le pagaron con la misma moneda.

La estructura dirigencial de Urtubey es pequeña, y se recuesta en algunos dirigentes que, para sospecha de muchos de los que trabajan en el Grand Bourg, siguen cobrando sus sueldos. Muchos auguran que la deslealtad tendrá una manifestación concreta en las urnas, mientras que los de arriba buscan en antídoto en la inmediata expulsión que sirva de ejemplo. Serán despedidos los que a diario dicen que apoyarán a Urtubey?

La cúpula del oficialismo le ha retirado los apoyos públicos de algunos intendentes y concejales que se habían sacado fotos con el ex gobernador. Tras los aprietes y la resta de adherentes sus consultores están recalculando estrategias. Quedaron algunos rebeldes como los Godoy -padre e hijos-, Mauro Sabadini, Gonzalo Quilodrán y Jorge Guaymás que gustan de que sus familiares y amigos cobren del Estado sin trabajar y que confían en que seguirán haciéndolo. Salta paga traidores?

En “La Libertad Avanza” finalmente se impuso Karina Milei y los Menem, que impulsan la candidatura a gobernadora de Emilia Orozco, y quieren avanzar con una victoria contundente con su postulación a senadora nacional. Atrás quedaron los intentos de Alfredo Olmedo que tendrá que conformarse con ser muleto con supuestos acuerdos para que Gonzalo Guzmán Coraita renuncie si resulta electo. Estratagemas y picardías a la que recurre el sojero, mostrando que el discurso de la ética anticasta es pura retórica. Sabe que su nombre y trayectoria reducen las expectativas y se esconde en la sábana electoral que no ha desaparecido. Otro que también encubre su angurria es Carlos Zapata, que en los últimos tiempos no ha efectuado declaraciones. Sabe que no puede sostener el ataque libertario contra jubilados y discapacitados, ni contra los recursos provinciales. Mucho menos, avalar o justificar públicamente los entuertos de la hermana del Presidente. El problema de comprarse un discurso ajeno, y de tributar hasta la honestidad intelectual, es que al momento en que hay que luchar por la causa a Orozco y a Zapata se les desmorona el edificio ético sobre el que despotricaron este año y medio pasado.

En la trastienda los discípulos del León Milei dejaron herido -y casi muerto- a Pablo López, el concejal libidinoso que entre sus acólitos denuncia que tenía un acuerdo con Santiago Caputo -el Mago del Kremlin- para ser el candidato a diputado nacional, hasta que a Zapata se le habría ocurrido asesorar a su ex-pareja para que lo grabara y lo expusiera hasta el escarnio público. Será cierto que Olmedo y Zapata jugaron tan sucio? Qué puede esperarse de ellos si llegan a gravitar en un eventual gobierno provincial?

En el saencismo se apela al aparato. Saben que con boleta papel tienen una ventaja, sumada a los apoyos voluntarios o forzosos de intendentes, diputados, senadores y funcionarios. El gobernador ha sido claro en que juegan el futuro del gobierno que todavía aspira a otro mandato y que centra su discurso en una queja contra las políticas centralistas que desfinanciaron la obra pública y que con el pregón de que es necesario ajustar el Estado ha terminado empobreciendo a los sectores más frágiles. Podrán los docentes, jubilados, discapacitados y los condenados a la indigencia del interior profundo mostrar simpatía para con un Presidente que los desprecia en cada discurso?

Emilia Orozco también sabe que una derrota este año podría clausurar sus expectativas de reemplazar a Sáenz de aquí a dos años. Forjada como un holograma de la imagen libertaria, con alta adhesión en las redes y elocuencia con poco contenido, tiene la íntima convicción de que tiene su suerte atada a la del mileismo en 2027. Ganar la banca de senador le otorga seis años más de altos sueldos y tratos reverenciales a los que se está acostumbrando.

El médico Bernardo Biella, que ha sumado más de 80.000 votos capitalinos en mayo, parece la carta más importante del saencismo, aunque encara el desafío de seducir a las tropas del gobernador para expandir ese resultado en toda la provincia. Si bien la lista es competitiva, son los peronistas de Sáenz los que se sienten relegados y dudan o buscan excusas. La ex Secretaria de Energía Flavia Royón tampoco es peronista pero presiona a diario para contar con el apoyo explícito de todos los funcionarios y se esfuerza por provocar a Orozco y Urtubey. En esta última aspiración no ha recibido respuesta alguna y se espera que la ignoren para no subirla a la escena electoral. Si hay algo en lo que coinciden los de la Cámpora y los de Milei es en que deben polarizar la elección. La instalación de una tercera vía no será fácil en medio de una nueva grieta, de las tantas que ha forjado la historia argentina.

El que tampoco aparece, intencionadamente, es Emiliano Estrada, el diputado nacional que está cuestionado judicialmente por el aprovechamiento delictivo de redes sociales para instalar versiones contra sus adversarios políticos, y que no se anima a denunciar siquiera con fueros. Es el que quiere ser reelecto y cuyos empleados cobraban del Estado Nacional como asesores pero estaban obligados a ser cómplices en campañas infamantes con provecho personal del legislador. Será que en un nuevo mandato hará lo mismo?

Quizás el secreto esté en poner en blanco sobre negro a los reales candidatos. Olmedo y Zapata se disfrazan de lo nuevo, pero aspiran a seguir mamando de la teta del Estado como sus contrarios. Estrada oculta su pertenencia al camporismo, lo más rancio de la casta. Urtubey que fue opositor al cristinismo hoy es su principal candidato. Por lo visto, la pelea tiene discursos poco honestos. Cada uno tiene un muerto en el placard y el desafío es detectar las mentiras de una elección a la que le queda mucho por desentrañar.