La diáspora radical, la decadencia justicialista: La desmemoria histórica

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

El radicalismo como partido nacional está partido. El peronismo, travestido. Verdad de Perogrullo, dirán algunos. La causa contra el régimen y/o la defensa de las mayorías, es cosa del pasado. Los conservadores ya no gobiernan, si los anarquistas libertarios. Ellos son la casta que defiende al Imperialismo Internacional del Dinero. Los liberales actuales, son totalitarios asustados. El radicalismo y el peronismo, hoy se contagiaron sus falencias, no sus virtudes (la construcción del Estado Nación). Sus dirigentes (salvo excepciones), conforman la nueva oligarquía, constituida por políticos, empresarios, sindicalistas, financistas, amachinados en la transversalidad de los negocios. Las ideologías – conservadoras, liberales, progresistas–poco aportan a la comprensión de la ruptura radical o a la decadencia peronista. Por ello, existe radicales todo terreno… El peronismo es un rejunte feudal. Sin caballeros, sin espadas, sin lanzas, sin peto ni espaldar, solamente escuderos obsecuentes. ¿A qué obedece la diáspora radical? ¿La decadencia peronista? El nacionalismo integrativo es una fuente de saber nacional. La punta del ovillo, para comprender la falta de patriotismo. La ausencia de utopías creativas.

Manuel Gálvez, en su biografía de “Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio” intenta una aproximación. Leamos: “(…) ¿Cuál será en el porvenir la gloria de Hipólito Yrigoyen? No dudo de que el pueblo–radical y no radical–le dará un gran lugar en su corazón, el lugar que no ha dado a ninguno de los hombres de este siglo, acaso el que no ha dado ni a los próceres figuras de la independencia. Para los radicales será un símbolo y un lema. Lo convertirán en un ser casi divino, mítico, como los comunistas rusos a Lenin; pero, como los malos cristianos, que somos la mayoría, respecto de Cristo, vivirán traicionándolo, acercándose a hombres y a ideas que él execraba. Ya han comenzado a traicionarle… “. Este aviso, acerca de los seguidores del Caudillo radical, puede extenderse a los epígonos del Conductor del Justicialismo. ¿No le parece, amigo lector?

El Dr.Arturo Frondizi, presidente y creador del Movimiento de Integración y Desarrollo (radical, a más datos), al referirse a la vocación política, señalaba los conocimientos que debe tener un político. Saber un poco de derecho, otro poco de economía, algo de filosofía y de sociología, mucho de historia. Pensemos en Hipólito Yrigoyen, profesor de historia en escuelas normales (donando sus sueldos). En Juan Domingo Perón, profesor de historia militar, en la Escuela de Guerra. Y podemos vislumbrar por qué fueron Caudillos, Conductores de pueblos, en suma: hombres históricos. La amnesia histórica de la clase política actual, es sintomática de la pérdida de protagonismo nacional. Basta visualizar la creciente ausencia ciudadana en las elecciones.

El Dr. Marcelo T. de Alvear, Honorio Pueyrredòn, Mario Guido, Ricardo Rojas (rastreador de una filosofía de la argentinidad), Joaquín Castellanos y Adolfo Güemes, conocedores de la Patria Vieja, por ejercer una memoria de servicio llevaban la historia a flor de piel. La mesa familiar, el recuerdo hecho relato, y las relaciones provincianas–porteñas, los acercaban a una lucha común. Fueron figuras esenciales, en la conducción radical. En el poder y en el infortunio, en el gobierno o la lucha. Recordemos el destierro de Alvear, y la prisión en Ushuaia, en 1934, de los nombrados Güemes, Guido, Pueyrredón, Rojas, Alvarez de Toledo. El Gral. Carlos María de Alvear, El Brigadier Gral. Juan Martín de Pueyrredòn, Tomas Guido, Luis Burela, y Martín Miguel de Güemes, cual sombras tutelares, galopaban junto a su misión cívica. El espíritu de la tierra soplaba en el costado de abajo y en la patria del cielo. Por eso, sus nietos, fueron republicanos, federales. Se integraron a las nuevas camadas de argentinos venidos allende el mar, por vocación democrática. Abarcaban la pluralidad de lo nacional. Adolfo Alsina y Leandro Alem fueron el puente entre el país pampeano y el arrabal, formado por el gaucho y el malevo. El parecido físico de José Hernández con Adolfo Alsina, y el parentesco de Leandro Alem con Hipólito Yrigoyen, no era casualidad, sino causalidad criolla–gaucha. Permitía esta amalgama social, entre criollos e inmigrantes, la circulación de las dirigencias, la auténtica representatividad social.

Los conservadores–liberales de viejo cuño, sean católicos o laicos, como Urquiza, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, y Roque Sáenz Peña, con visión de futuro colaboraron a la Unión Nacional con la Constitución Histórica (1853–60), la Capitalización de Buenos Aires (1880), y la Ley de voto secreto, universal y obligatorio (1912). Las instituciones forjadas por estos fundadores de la civilidad, permitieron surgir a Illia, Balbín, Frondizi, Alfonsín, De la Rúa, Luder, Menem, Duhalde, Kichner, Macri, Milei, herederos con beneficio de inventario de la clase media argentina. No juzgo su actuación, sino la posibilidad de la movilidad social, el poder llegar a la más alta magistratura nacional. Es decir, compartir el poder nacional, más allá de las procedencias sociales. La legitimidad de origen, que permitía la legitimidad de ejercicio del poder. Los conservadores reaccionarios, y los autodenominados liberales, amparándose en el partido cívico–militar, en las camarillas, frustraron la evolución institucional del país de los argentinos. Fueron ellos quienes repitieron hasta el cansancio la admonición del gringo Pellegrini: “(…) El radicalismo es un temperamento. Hay que dejarlo gobernar para que el mismo se corrija, aprenda o se destruya”. Apostaron a su destrucción.

La situación europea, con la aparición del bolchevismo ruso, el fascismo, el nazismo, y el franquismo, enlazados con el exabrupto de Leopoldo Lugones: ¡La Hora de la Espada! (discurso pronunciado en Perú, con motivo de la batalla de Ayacucho, en diciembre de 1924), permitió la copulación ilegal. El golpe de 1930 dio paso a la llamada década infame, abrió la caja de Pandora. Los nacionalistas engendraron la revolución del 43. El GOU (Grupo de Oficiales Unidos), y el Coronel Juan Domingo Perón (desde la Secretaria de Trabajo y Previsión), proyectaron a las arenas de la política nacional, el Movimiento Nacional Justicialista. En ese ideario movimientista se plegaron radicales, forjistas, socialcristianos, socialistas, anarquistas y comunistas, que acompañaron una revolución nacional y social. Autoritaria, popular, alejada del espíritu republicano, que acarreó reacciones, no precisamente democráticas. Nos atrevemos a afirmar: que esta integración natural del radicalismo, en menor medida en el peronismo, de aristocracia, y república, se oponía a la oligarquía, a la demagogia y al autoritarismo, elementos degenerados del sistema constitucional y social. El estado de derecho, el imperio de la ley, fue destituido por el Cesarismo que acarreó la anarquía institucional, mal inveterado de nuestra historia. En las etapas democráticas, ausente la república, y el federalismo, el patriotismo es un bien perdido. El ejemplo de YPF, empresa estatal exitosa, construida por el nacionalismo económico en la década de 1920, con Yrigoyen, Alvear, Mosconi… (Cuando comenzó la decadencia argentina, según Mi Ley)- Con el proceso de desorganización nacional (1976 /1983) fue vaciada financieramente, y destruida mediante privatizaciones, y estatizaciones fraudulentas, corruptas, ineficientes. A pesar de ello, aún hoy es codiciada por buitres carroñeros defendidos por jueces de la República Imperial. Si el nacionalismo económico es nefasto, como dicen los anarquistas libertarios ¿por qué YPF sigue siendo un botín de guerra económica? ¿Por qué hemos renunciado a nuestra soberanía judicial, jurisdiccional? Esta base y punto de partida judicial, y economico del problema nacional, creo que está oculta por nuestra colonización mental, cultural e histórica.