Danza-teatro que interpela desde la memoria y la identidad

Este domingo 27 de abril a las 20 horas se presentará en el espacio cultural La Ventolera (O’Higgins 585) el espectáculo de danza-teatro La Cura, Memorias Invertidas, una obra tragicómica que propone una experiencia conmovedora e intensa, basada en una historia real. Las entradas serán a la gorra, con un precio sugerido de $8.000 y un mínimo sugerido de $4.000.

Con más de 30 funciones realizadas y en el marco de su Gira Andina —que recorre el Noroeste Argentino, el norte de Chile y el sur de Perú— la propuesta invita a reflexionar sobre los mandatos, la religión y las llamadas “terapias de conversión de género”. Desde una perspectiva crítica, la obra visibiliza las tensiones que aún persisten en el siglo XXI respecto a las libertades individuales y los modos diversos de habitar el mundo.

«A mí no me cura el olvido.

Y no es el recuerdo lo que me sana,

ése hurga en las heridas.

A mí me cura la memoria»

La cita de Ana Burgos —tomada del libro Brujería y contracultura gay— resuena como manifiesto de una obra que trabaja con los lenguajes del cuerpo y la palabra para recuperar la potencia sanadora de la memoria.

La creación e interpretación están a cargo de Gastón Onetto. La dirección es compartida entre Nati Fessia y Viviana Quaranta, quien también firma la dramaturgia. Antonio Rocha en danza, TORA x Lautaro G. Fontana en vestuario, Ariel Costanzo en poética visual, Vicky Barr y Edu Figueroa en producción musical, y Carolina Tacca en audiovisuales completan el equipo creativo.

La Cura cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, a través de los programas “Industrias Creativas” y “Espacio Santafesino”. La obra fue seleccionada para participar del Mercado de Arte Internacional Girart y en 2024, Gastón Onetto recibió el premio Máscaras, el mayor reconocimiento otorgado por la ciudad. También fue galardonada con el premio de la Sociedad de Actores.

La capacidad del espacio es limitada, por lo que se recomienda asistir con anticipación.