La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición del empresario Fred Machado a EEUU por una causa que lo acusa de narcotráfico. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa Machado quien confirmó haber financiado a José Luis Espert en 2019. Ahora, el Poder Ejecutivo debe definir si lo envía al exterior.