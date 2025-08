Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Andrew Graham–Yooll nació en 1944 en Buenos Aires. Durante una década (1966–76) fue secretario de redacción y columnista político del Buenos Aires Herald, diario al que regresó en 1944. Trabajó también seis años en The Guardian de Londres. Fue periodista free–lance para The Miami Herald, el New York Times y Newsweek, entre otras publicaciones. De 1989 a 1993 fue secretario de redacción de Index On Censorship, publicación de Amnesty. De sus numerosos libros pueden mencionarse Se habla spanglés (1972), Pequeñas guerras británicas en América Latina (1983), A State of Fear (1986), la cronología De Perón a Videla (1955–1976) (1989), Tiempo de tragedia: cronología de la revolución argentina (1972) y Committed Observer (1995). Este breve currículo vital podemos encontrarlo en la contratapa de su libro: Goodbye Buenos Aires (colección narrativa, Ediciones de la Flor).

En la revista “La Nación”, en el artículo: “Peripecias Británicas”, podemos leer estas palabras de su autor: “(…) Esta es una historia que hace mucho quería contar. En su mayor parte es la historia de mi padre, tal como él me la contó. Dijo que así había ocurrido y así creo que habrá sucedido. Si relato sus experiencias puede que él sobreviva y así podré soportar su convulsionada vida y temprana muerte.” Con estas palabras, el periodista y escritor Andrew Graham Yooll devela el enigma que lo impulsó, allá por la década del 60, después de la muerte de su progenitor, a realizar un rastreo de los habitantes de habla inglesa en nuestra tierra. Durante décadas recolectó historias, fragmentos que publicó posteriormente en dos libros: el mencionado en la cita, una suerte de autobiografía, y The forgotten colony, texto publicado en Inglaterra y que editó Emecé con el título La colonia olvidada. Tres siglos de ingleses en la Argentina.

Sus orígenes familiares

Comienzo con quien baja de los barcos “(…) Su padre, el escocés Douglas, oriundo de Edimburgo, llegó en 1929 atraído por estos parajes exóticos y se instaló, después de un breve período porteño, en los aires más saludables de Ranelagh, una localidad a la que el columnista del Herald define como un pueblo de ingleses con ciertas instituciones argentinas como Roberto De Vicenzo, El Club del Golf y el Club de Paleta.”. De que vive el progenitor:

“(…) Mi bisabuelo peregrinó mucho–comenta–y se casó en Misiones con una peruana medio indígena. En la familia la ocultaban, la denominaban la peruana. Yo me enteré de estos ancestros muchos años después, cuando una tía que ya orillaba los 70 me reveló el secreto.”. Cuenta el periodista sobre sus ancestros británicos “(…).. De su madre conserva pocos recuerdos; murió en 1950, cuando Andrew tenía 6 años.

En el libro comentado (Goodbye Buenos Aires), expresa: “(…) El muestreo de los archivos del gerente pretendían demostrar que el ferrocarril había colonizado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX.”. Scalabrini Ortiz, en su Historia de los Ferrocarriles Argentinos, confirma el papel colonizador de los ferrocarriles. Continúa afirmando, el periodista: “(…) La India no es todo… y soy el indicado para saberlo. No puedes confiar en ellos, por empezar… Mi padre era médico en la India… no veía la hora de volver a Bournemouth. Mi madre nació en Nueva York, y odiaba aún más la India. En América del Sur la gente es europea, no como nosotros, sino como los europeos, entiendes. Son extranjeros pero tolerables. Esto no es tan chocante como la India. Hicimos de la India un imperio para las empresas y los ejércitos. Argentina ofrece más oportunidades al hombre solitario. Tendrías que ver el linaje que tienen aquí. La familia Newbery, a la que pertenece el hombre que vuela en los nuevos aviones argentinos, desciende de Lady Hamilton. Bueno, al menos es lo que dicen. Y todos sus héroes fueron a buscar ayuda a Inglaterra. Hasta los más brutos, como Martín Güemes: lideró el bandidaje contra los españoles en el Norte. Bueno, desciende de la familia Wemyss, de Fife… Inglaterra retenía a sus excéntricos, pero exportaba a los chiflados a las colonias.”

Esta referencia a Güemes, peyorativa por cierto, esconde una realidad: el Caudillo nunca transó con la masonería, y combatió en las invasiones inglesas (fiel a sus orígenes nobles, escoceses y castellanos) Por supuesto, también batalló contra los españoles absolutistas. Sus ancestros lucharon junto a Robert Bruce (quien forjara la independencia de Escocia). Michael de Wemyss ayudó a Bruce a resistir a los ingleses (1305-1307), encabezando guerras de ¡guerrillas! Agradezco la confirmación de nuestros orígenes, aportada por el escriba escocés (en la citada novela revela que el dato- Güemes escocés–fue tomado de un Wemyss de Fife). A confesión escocesa, relevo de prueba. Como simple acotación a la ignorancia histórica de Andrew Graham Yool sobre Güemes (no me atrevo a decir: brutalidad, ni chifladura), afirmo que el maestro del Gral. Güemes (y de Dalmacio Vélez Sarsfield) fue el Dr. Manuel Antonio de Castro, creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, Presidente del Congreso Constituyente de 1819, y de 1826. Como información es suficiente, para soslayar soberbias de nativos de ascendencia británica. Sin embargo, transcribiré documentos redactados por Güemes, como prueba de sus conocimientos y porqué acaudillaba al “bandidaje”. El Caudillo de la Guerra Gaucha, manifiesta: “(…) Las provincias, dice Cicerón, deben mirarse como los diferentes barrios de una misma ciudad, y tener por objeto en sus acciones el bien general de la república, porque de otra suerte en vano es aspirar a un infeliz establecimiento… Salta no desmentirá el renombre que ha adquirido. Será constantemente el baluarte y antemural de las provincias y aumentará sus sacrificios hasta hacerse digna de si misma y de la patria.” (Oficio de Güemes a Belgrano, Salta, 25 de Setiembre de 1818). El mismo Güemes, defiende a los bandidos, así: “(…) Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarnos.”. (Contestación epistolar a Pedro Antonio de Olañeta, jefe de la Vanguardia Española, 1816). Dejemos a Güemes, volvamos al cipayo contrario a la India.

Rodeado de cartas y de papeles que atesoró durante años, Graham relata las peripecias de los inmigrantes británicos… Su sangre es escocesa. Define a sus coterráneos como a unos melancólicos de su tierra. Partían porque su país los expulsaba y se refugiaban en éste añorando sus pagos. A pesar de esta añoranza, sabían que su lamento sería inútil, ya que jamás tendrían la oportunidad de volver a sus montañas.”. Por eso, los Güemes se aquerenciaron en Abionzo, montañas de Burgos, Santander, y luego, en Jujuy y Salta. Dice el periodista del Buenos Aires Herald, esta apreciación particular, y cierta: “(…) El caso de los ingleses era diferente. El ferrocarril había establecido jerarquías y éstos eran los gerentes. Ellos sentían que estaban de paso, jamás pensaban en radicarse aquí. Un inglés, por ejemplo, podría haber llegado a los 2 años y continuar aquí hasta los 90, pero jamás se sentiría argentino.” (Andrew Graham Yool) No nos extraña esta afirmación, el menosprecio inglés tiene una razón de ser, basada en lo expresado por Raúl Scalabrini Ortiz que, expresa: “(…) Desgracia de América fue la venalidad, por ingenuidad o por mala fe, de la inteligencia con mando y de la inteligencia desocupada.”. Andrew Graham Yool es fiel a su mentalidad colonial. Nunca olvida que no pertenece a nuestra Patria. Como tantos que solo vienen de paso, pues pertenecen al eurocentrismo. También a la visión porteño céntrica. Su profesión de periodista, de ensayista, de historiador, no debe ser menospreciada, si estudiada. Por cierto su pretendida objetividad, como la de muchos historiadores del Río de la Plata, no del País interior, de la Patria Grande Suraméricana, responde a sus resentimientos de exiliado permanente en nuestra Argentina. Por ello, estudia las pequeñas guerras británicas en Suramérica, entre las cuales está la usurpación de nuestras islas Malvinas, y la heroica recuperación de 1982. Podría sumar: la Guerra del Pacífico (entre Chile, usurpador del litoral marítimo de Bolivia y Perú, instigados por Inca la perra), la guerra del guano maldito, entre otras que entre la bruma británica, han sacado los anglosajones su partida económica. Podría terminar diciéndoles: good bye. Prefiero decir: ADIOS, porque en todo conflicto cultural (entre cipayos y nacionales) siempre hay una razón teológica, como afirma Donoso Cortés. En este tiempo turbulento que vivimos “Cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apokalypsis” decía León Bloy, consejo actual para los escribas de los Imperios en pugna.