Como no podía ser de otra manera, Argentina no se podía quedar sin su variante del virus y sobre todo Buenos Aires. Es así que virólogos locales alertaron sobre el posible surgimiento de una nueva variante argentina del coronavirus y pidieron limitar la circulación para evitar el surgimiento de la «Cepa Bueno Aires».

El planteo surgió del Ministro del Interior, Wado de Pedro, durante una entrevista en TN, donde pidió a la oposición «no ser irresponsable porque se puede llegar a generar una nueva cepa: la cepa Buenos Aires. Donde el virus circula con más velocidad, se fortalece».

A esta opinión se sumó la del Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que indicó que en todos los países con circulación viral «hay un riesgo de que un cambio genético del virus genere una nueva variante y la Argentina no es la excepción. Podría ocurrir en cualquier lugar del país porque hay una circulación muy intensa».

A su vez, el investigador del INTA cordobés, Humberto Debat, miembro además del Consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina, alertó que «está claro que, si el virus sigue circulando, continuará mutando y pueden aparecer variantes preocupantes».

En la Argentina por ahora hay circulación comunitaria de la variante del Reino Unido, de la Manaos hay diversos contagios, aunque por ahora no puede confirmarse que circule de forma comunitaria.

Las nuevas variantes surgen por la mutación de los virus de tipo RNA, es decir ácido ribonucleico, molécula similar a la de ADN, que tienen modificaciones significativas que se replican.

De acuerdo a los especialistas el virus ya se replicó en millones de personas en solo tres variantes en todo el planeta. Manaos, la británica y la de Sudáfrica. “Pueden surgir más variantes, pero no necesariamente son más peligrosas. Las mutaciones en general no tienen impacto en la pandemia”, explicó Debat. Hasta el momento, la variante de Manaos, no sólo es más letal, sino que además es más transmisible que la británica, lo que podría generar más complicaciones en el sistema sanitario y derivar en más muertes.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología, Lucía Cavallaro, agregó que «siempre que el virus se transmita se va a replicar y de ese modo tiene la posibilidad de incorporar nuevas mutaciones” y no descartó que pueda haber una cepa argentina.