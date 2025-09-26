La Casita del Parque abrió sus puertas con distintas actividades 

Este jueves 25 hubo un taller gratuito de percusión para niños usando materiales reciclados, y hoy viernes 26 se realizó el ciclo de charlas «Recreando el pasado», abierto a todo el público. Ambas actividades son en Mendoza 51 y son gratuitas.

La Casita del Parque, revitalizada por la Municipalidad, anunció una serie de nuevas iniciativas culturales y educativas diseñadas para enriquecer a toda la comunidad. Estas actividades son el resultado de una colaboración entre la Agencia de Cultura Activa y la Secretaría de Educación Ambiental, con el objetivo de ofrecer propuestas innovadoras y enriquecedoras.

Las actividades fueron las siguientes:

Taller de Percusión con Materiales Reciclados: a partir del jueves 25 de septiembre y continuando durante todos los jueves de octubre (2, 9, 16, 23 y 30), en el horario de 18:00 a 20:00, se llevó a cabo un taller de percusión único y creativo. Este taller, dirigido por el profesor Claudio Ledesma, estuvo especialmente diseñado para niños de entre 6 y 12 años. La propuesta busca fomentar tanto la creatividad musical como la conciencia ambiental, invitando a los participantes a construir sus propios instrumentos musicales utilizando elementos reutilizados y reciclados. El ciclo culminará con una emocionante muestra donde los jóvenes artistas compartirán sus creaciones y todo lo aprendido durante el taller.

Ciclo de Charlas «Recreando el Pasado, Casita del Parque»: el viernes 26 de septiembre, en el horario de 18:00 a 20:00, en las instalaciones de Mendoza 51, se dió inicio al ciclo de charlas titulado «Recreando el Pasado, Casita del Parque». Esta actividad tiene como objetivo convocar a historiadores, arquitectos, vecinos y público en general para compartir relatos, recuerdos y conocimientos que permitan reconstruir la rica memoria histórica de este emblemático espacio, inaugurado originalmente el 10 de enero de 1952. Se prevé dar continuidad a estos encuentros de forma mensual, con el fin de documentar y resguardar todos los valiosos aportes que se reúnan a lo largo del tiempo.

Ambas propuestas son completamente gratuitas. La charla estuvo abierta a toda la comunidad, mientras que el taller de percusión tuvo un cupo limitado para garantizar una experiencia de aprendizaje óptima. No se requiere inscripción previa para ninguna de las actividades.