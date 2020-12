Algunos saben que quieren participar pero ni siquiera tienen claro en qué lugar. Otros como el presidente de la Cámara de Diputados ya saben qué quieren y hacia allá van.

Es así que apareció un Twitter del legislador llamado @tutydnacional en el cual el vallisto ofrece como vía de contacto esa red social que en su caso cuenta con apenas 63 seguidores, a pesar de estar abierta desde julio de 2011 y muestra como carta de presentación el proyecto de ley “Ficha limpia”, que no consiste en otra cosa que impedir que sean candidatos a cargos partidarios, precandidatos en elecciones primarias, ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos, las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento y fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros. Todo eso se puede resumir en que quienes ocupen cargos en el ejecutivo y demás organismos del estado, quienes sean candidatos de partidos políticos o electos, no tengan prontuario y no tengan causas que estén relacionadas con la corrupción.

Este proyecto ha recibido más de 400 mil avales en las redes, lo que quiere decir que ha generado una amplia aceptación. Y es por eso que se transformó en el caballito de batalla del legislador que ahora planea obtener una banca pero en el Congreso. Aunque el cuerpo que el legisla no sea el ejemplo de «ficha limpia» con compañeros de bancada el diputado de Rivadavia, José Rodriguez, que fue encontrado con 30 kilos de hojas de coca en el vehículo que viajaba u Omar Exeni, denunciado por emitir cheques sin fondo, tener empleados en negro y amenazarlos con culparlos de robo en caso de no aceptar las condiciones impuestas, entre otras pequeñeces.

Habrá que ver cómo le va al presidente de la cámara del Tabaco ahora que va por la producción de cannabis en Salta, aduciendo que son «los productores de tabaco los más indicados» para manejar la producción recientemente autorizada, para recién saber si la candidatura es para el o no.