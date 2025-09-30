Una pareja de 17 años permanece desaparecida desde el lunes, cuando intentaban regresar a pie desde una zona de campo en La Caldera.

a madre de la joven señaló que el último contacto con los desaparecidos se produjo el lunes alrededor de las 17 horas. En ese diálogo, la adolescente contó que junto a su novio intentaban volver a pie y que debían cruzar un río, lo que habría complicado el regreso. Desde entonces no se supo más de ellos.

La pareja, de entre 15 y 17 años, había acompañado al abuelo de uno de ellos, un conocido «médico yuyero» de apellido Sarapura, hacia los cerros. Según contó una tía en AM 840, en un momento los adolescentes decidieron bajar solos, pero nunca llegaron a reencontrarse con sus familias.