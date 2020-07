Si algo le estaba faltando a nuestro país es “la boda del año”, más aún si los futuros cónyuges son Carlos Menem (si, el mismo que se está imaginando) y Zulema Yoma, su ex mujer. Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos, deciden darnos esta sorpresa.

El hecho es que el expresidente y actual senador por la Rioja, Carlos Menem, estaría realizando los ajustes necesarios para contraer matrimonio nuevamente con su ex esposa Zulema Yoma.

“Triunfó el amor”, habría dicho D Alessandro, el abogado panelista de un programa de chismes. “No lo digo por meterme en la vida de la gente sino porque me parece una historia increíble de amor”. A lo que agregó inmediatamente “Acá no hay ningún interés económico, es gente que no lo necesita”.

Resulta que mientras pasaba el tiempo y Menem digería el abandono de la trasandina Cecilia Bolocco, Zulema seguía ahí, expectante. Menem fue envejeciendo y fue mirando con cariño a su ex esposa, que cual, Penelope, tejía mañanitas mientras seguía esperándolo. Zulemita fue acercándolos mediante sus lazos familiares y poco a poco fueron dejando de lado viejos rencores. Ahora se fotografían juntos para las redes sociales.

¿Era necesario algo mas para casarse? Por supuesto que no, sobre todo cuando no hay intereses económicos de por medio. Nadie podría pensar que la fortuna que hasta ahora se dividiría en 3 hijos (Zulemita, Carlos Nair y Maximo), pasaría a ser en un 50% de su flamante esposa y solo sería el otro 50% el que se dividiría en los 3 hijos, sin olvidar que solo Zulemita heredará a su madre. Baratos no le iban a salir al Senador los desplantes que le hizo a Zulema cuando era primera dama y fue echada de Olivos. Tampoco el haber tenido otro hijo con el mismo nombre del que perdieron. Las Zulemas sabían que iban a recuperar algo de lo perdido algún día y esperaron pacientemente. Y el día llegó. Aunque sea en plena pandemia. Aunque no haya ningún interés de por medio…