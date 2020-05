Informaron que si no sos socio/a podrás llamar, escribir al mail, al face, a whatsapp, a instagram y pedir un título/autor/a/tema para que te envien el material por mail o whatsapp de lunes a viernes de 9 a 15h.

¿Estás estudiando? ¿Preparando una materia, una tesis? ¿Tenés que hacer tareas y no tenés material de consulta a mano? ¿Querés leer un cuento, una poesía?

Si no sos socio podrás llamarnos, escribirnos al mail, al face, a whatsapp, a instagram y pedirnos un título/autor/tema para que investiguemos por vos, te enviaremos el material por mail o whatsapp de lunes a viernes de 9 a 15h.

¿Sos socio de la Biblioteca? Podrás pedirnos (por mail, teléfono, whatsapp, face e instagram) los títulos que necesitás –hasta 3- para llevar a domicilio y vendrás a retirarlos los jueves o viernes –según la terminación de tu DNI- de 9 a 14h por calle Sarmiento. Si no tenés permiso de circulación, podés entregar tu carnet y una autorización a un familiar para que los retire por vos. De igual manera se procederá con la devolución de ejemplares en préstamo.

El Archivo Histórico atenderá consultas de investigadores y usuarios a través del teléfono: 4212990 del correo electrónico archivohistorico@culturasalta.gov.ar y de nuestras redes: Facebook e instagram. Las consultas serán respondidas por estos medios y, en caso de corresponder, se enviará la documentación digitalizada. Cabe recordar que para Escrituras y Registro Civil pesan restricciones por lo cual el Archivo asesorará al solicitante acerca de la documentación que debe presentar

Seguiremos un protocolo estricto para la desinfección de los libros en préstamo o devolución. Es necesario que cumplas con tu parte

