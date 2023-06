Carlos Morello no sabe ni sacar la basura. No es un arte, pero requiere cierto sentido común algo de voluntad. Quizá sea por eso que hay tantos problemas con la basura de la Universidad Provincial de la Administración Tecnología y Oficios (Upateco).

Los vecinos se quejan de manara constante. Y en varias ocasiones le pidieron al Ministerio de Educación y a Upateco que no dejasen bolsas en la platabanda de ingreso a Pereyra Rozas. Todos los días, los recolectores levantan cada residuo de bolsas rotas.

NO cuesta mucho. ¿No pueden armar un canasto para dejar la basura? ¿Un clavito?

Ayudarían mucho.