La Asociación de Periodistas de Salta (APES) emitió un comunicado en donde pone alerta respecto a las recientes sobre la libertad de expresión.

La Asociación de Periodistas de Salta (APES) manifiesta que el libre acceso a la información y ejercicio de la expresión son esenciales, en instancias del proceso eleccionario nacional.

Por lo tanto, rechaza las medidas y acciones que desde ámbitos judiciales y gubernamentales se tomaron para limitar estos derechos y libertades.

Como periodistas, consideramos que la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes en el Congreso Nacional, el próximo 26 de octubre, sólo puede ser garantizada con el simultáneo derecho a acceder a la información sobre cuestiones de interés público, y a las que atañen al ejercicio de las funciones públicas.

La Comisión Directiva de APES advierte que medidas y acciones tomadas por el gobierno y desde ámbitos judiciales obstaculizan y tienden a desalentar el ejercicio de la libertad de expresión.

Los continuos ataques y amenazas a periodistas- a través de redes sociales producidos, difundidos o amparados por el mismo gobierno nacional- están siendo sostenidos en un discurso oficialista que desprecia el ejercicio del periodismo y profetiza su desaparición. Excepto del que acata sus órdenes, acerca de que preguntar y que información hacer circular.

Sostenemos que las medidas judiciales que intentaron prohibir la difusión de audios de conversaciones de funcionarios sobre cuestiones de máximo interés público tienden claramente a limitar la libertad de elección de la ciudadanía, el próximo 26 de octubre.

En la provincia, la Asociación sostiene que la precariedad laboral en la que se desempeñan gran parte de periodistas limita la libertad de expresión. Asimismo, señalamos la discriminación con la que el gobierno provincial y los ejecutivos municipales otorgan pautas publicitarias. Con el objetivo de saturar de propaganda gubernamental el espacio público en el que circula la información local, y disciplinar a periodistas y medios.

Esta Asociación cree que es el momento justo de recordar al periodista salteño Luciano Jaime, cuyo asesinato hace 50 años fue uno de los trágicos preanuncios de la dictadura militar que se iba a implantar un año después, la cual arrasó con todos los derechos de los habitantes del país.

La memoria de su valiente ejercicio del periodismo nos advierte que sólo la libertad de informar y de ser informados garantiza vivir en una Argentina libre y democrática.

ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE SALTA

Dario Illanes (presidente); Deyanira Castro (vicepresidenta); Néstor Aguaisol (secretario); Andrés Gauffin (tesorero); Patricio Poma y Antonio Oieni.

Salta, 11 de septiembre de 2025