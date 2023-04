Dolorosos hechos históricos nos demuestran que el ser humano siempre necesitó de la segregación para sentirse superior, pero esa superioridad fantasmal e imaginaria siempre se traduce en acciones de expulsión, negación de la identidad y supresión violenta de un pueblo que no tiene las condiciones de poder defenderse.

Gabriela Hernández

Los ghettos de la Alemania Nazi y el Apartheid sucedido principalmente en Sudáfrica, nos dejan definiciones y conceptos de acciones humanas que pueden replicarse, lamentablemente, más allá del tiempo y de esas regiones, si bien el mundo a través de políticas internacionales, lideradas por Estados Unidos (y sus intereses), busca terminar con la segregación y el racismo (cuando les conviene), siempre hay un grupo en algún país que sueña con el ser humano perfecto que puede castigar y expulsar al que no cumple ciertos requisitos sociales, económicos y hasta estéticos.

Para saber y entender

Si algo hay que dejar en claro, es que hoy en día se puede decir que el racismo no solamente alcanza a las personas de piel oscura de EEUU y el nazismo no solo afecta a los judíos sino que, como venimos adelantando, las acciones se replican en otras zonas y con nuevos nombres o actores, por ejemplo en Argentina podemos hablar de Mendonaziracismo (ya desarrollaremos esto)

Por un lado, apartheid fue el sistema de segregación racial que se instauró formalmente en Sudáfrica en 1948, mediante leyes que despojaron de múltiples derechos a la población negra mayoritaria. Las leyes racistas se fueron derogando paulatinamente entre 1990 y 1991, bajo el gobierno de Frederik de Klerk. El objetivo del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico (Blancos, Asiáticos, Mestizos o Coloured, Bantúes o Negros), estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto (Population Registration Act) y en el plano geográfico mediante la creación forzada de territorios reservados: los Bantustanes (Group Areas Act).(Historia siglo 20)

En 1959, con el Self Government Act el apartheid alcanzó su plenitud cuando la población negra quedó relegada a pequeños territorios marginales y autónomos y privada de la ciudadanía sudafricana.

Por otro lado, El termino “ghetto” viene del nombre del barrio judío de Venecia, establecido en 1516. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ghettos eran distritos urbanos (de menudo cerrados) en los cuales los alemanes forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables. Los ghettos aislaban a los judíos, separándolos de la población no judía así como de las otras comunidades judías. Los nazis crearon más de 400 ghettos.(encyclopedia.ushmm)

Mendoza y los mapuches

Según los informes nacionales El 72,9% de la población indígena de la provincia de Mendoza vive en áreas urbanas y el 27,1% en áreas rurales. Los tres pueblos originarios más numerosos de la provincia ( Huarpe, Mapuche y Quechua ) son mayoritariamente urbanos.

Sin embargo, antes de finalizar el mes de marzo la Cámara de Diputados de Mendoza liderada por el gobernador de ideología macrista radical, Rodolfo Suarez, aprobó un proyecto de ley para que los mapuches no sean considerados pueblo originario argentino

Dice el proyecto

Si bien la iniciativa del oficialismo mendocino no fue tratada como ley, ya que hasta el 1º de mayo la Legislatura atraviesa el periodo extraordinario de sesiones, la misma cuenta con tres artículos:

Expresar repudio por el DNU 850 del Gobierno Nacional que prorrogó la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.

Expresar preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023, omitiendo la participación de la provincia de Mendoza, municipios involucrados “y terceros con intereses legítimos y de los actos posteriores que de estas se deriven”.

Y el último, afirmar -en base a aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena- “que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.(infobae) queda claro entonces que la preocupación principal sería la regulación y entrega de tierras ancestrales, es decir territorios habitados por las comunidades desde antes del desarrollo del Estado Argentino a mapuches y no a extranjeros europeos que las exploten llevándose y destruyendo el medio ambiente, por ejemplo.

Desde el asesinato de Santiago Maldonado durante el gobierno macrista con Bullrich como ministra de seguridad e incluso de mucho más antes el pueblo mapuche viene sufriendo variados ataques, no importa si estuvieron en los conflictos del sur del país son mapuches y el macrismo quiere castigarlos, apartarlos, quitarle derechos, entre otros ataques solo porque piensa que hasta los niños mapuches son kirchneristas.

Todo esto no es la única cosa rara de Mendoza ya que hace un par de años surgió el “Mendoexit” (si en inglés porque siempre embajada nunca incolonia), en su momento el ex gobernador de mendoza en un programa de Juana Viale decía “Hay un movimiento en Mendoza y Córdoba. Son dirigentes del sector privado que creen que la Argentina los contagia y que de nada vale hacer las cosas bien en las provincias porque las condiciones macroeconómicas se imponen”, aseguró y resaltó que “hay gente que plantea autonomizarse”, es decir el mismo sector que planea expulsar a los mapuches de ser argentinos sueñan con ellos mismo salirse del país, es decir son argentinos cuando les conviene. El ex gobernador también dijo cosas como “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, “Cada vez tiene más sentido la idea de Mendoza y Córdoba separadas del país”, “Estamos lejos de tener autonomía, pero hay que empezar a pensarlo seriamente”, recordemos que hay un sector del país que segrega a los mapuches al considerar que son chilenos pero si vamos a la historia la provincia de Mendoza tiene origen chileno de por si, el tema aquí es el macrismo queriendo negar a un pueblo que A.Interfiere en sus proyectos de explotar territorios originarios B lo considera de la oposición.

Los organismos de DDHH llevarán el caso a nivel internacional porque lo consideran negacionista, racista y violento, como un robo de identidad.

¿Y en Salta que?

Del apartheid de mendoza al ghetto originario en Salta, toda la vida supimos que las comunidades originarias están en el norte en su mayoría y parece que solo ahí deberían quedarse, lejos de la urbe y de los lugares de decisión, por ejemplo cada vez que vienen a la capital a hacer algún reclamo se busca que rápidamente la gente originaria vuelvan a sus territorios, como si en capital no los quisieran, y es que ponerles un colectivo que los devuelva rápidamente a sus lugares no es la única cuestión, como provincia con población originaria no estamos sumergidos en las prácticas de los pueblos, no somos multiculturales, no aplicamos enseñanzas ancestrales en las escuelas o instituciones. La cultura en Salta pareciera ser solo iglesia, poncho salteño y folclore, mientras dejamos culturas tan ricas como las originarias lejos de las prácticas habituales y del día a día, lejos de la preparación de alimentos, lejos de los bailes, y del turismo también. Estas acciones parecen no influir pero si influyen, no darle la jerarquía que necesitan los pueblos en las costumbres habituales locales hace que vivan en el olvido y mueran física y culturalmente, por lo que son importantes las acciones de gobierno que acerquen a la población salteña en gral con sus comunidades ancestrales.

Extranjerízar latinoamericanamente para expulsar

“Los mapuches son de Chile y los Wichis son de Bolivia, y los guaraníes de Paraguay” dicen sectores de ultra derecha que defienden la Argentina española, lo que sucede con los mapuches le puede pasar a cualquier pueblo originario se frontera que se decida a defender sus derechos reconocidos en la Constitución Argentina, los discursos de odio y racismo como los de mendoza son peligrosos porque pueden replicarse es por eso que las comunidades a nivel nacional tienen que esta hoy más unidas que nunca, porque la colonización continúa y busca suprimir hasta al último originario, reemplazando comunidades por explotaciones del hombre blanco o capitalista.