El argentino que se consagró dos veces el Dakar confirmó que deja la categoría de dos ruedas y se pone el objetivo del Dakar 2026 en autos.

Kevin Max Benavides puso el punto final a su campaña deportiva profesional sobre las motos, pero está listo para redactar un nuevo capítulo de su historia de superación constante. El salteño de 36 años ganó dos veces el Rally Dakar en la categoría más difícil de todas, algo que ningún latinoamericano había conseguido. Hizo historia colocando a Sudamérica en el primer plano mundial con sus logros en el rally raid, algo que había conseguido también en su campaña previa en la modalidad del enduro.

«Venimos batallando con la última lesión, lo que me lleva a tomar esta decisión que me cuesta un huevo»

«Venimos batallando hace un tiempo con la última lesión que sufrí, lo que me lleva a tomar esta decisión que me cuesta un huevo. Pero creo que es la más acertada y sensata«, contó, como preámbulo, el piloto argentino que atendió a la prensa del Dakar desde Austria, rumbo a la sede de KTM, el equipo al que representó las últimas temporadas.

«Todavía no puedo volver a manejar como me gustaba, o como me gustaría. Es una lesión que requiere mucho tiempo y el brazo está muy débil y ante cualquier problema puedo tener una complicación mucho peor«, continuó diciendo. «Esos factores se sumaron al hecho de que en el Dakar es difícil de ganar estando al cien por cien… Y correr con esto en contra es algo que no me puedo permitir, al no entregar mi cien por cien no puedo ser yo«, lanzó.



«Decidí retirarme como piloto profesional de motos. Fue un buen camino… y todavía cuesta hablarlo, pero es así»

Kevin Benavides Dakar

FOTO: Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

No era la forma que él planeaba, pues posiblemente quería correr el Dakar 2026 y ser una leyenda con 10 participaciones en la categoría de dos ruedas, pero la vida lo llevó a adelantar la decisión. Pero, sin cambiar su modo de ver las cosas, ya está embarcado en su próximo plan de competición.

«La vida de un deportista tiene una fecha límite, un tiempo. Esta no es la manera en que quería retirarme o terminar mi carrera deportiva pero las cosas son como son y hay que aceptarlas. También este deporte me ha dado mucho y soy muy agradecido. Agradezco también estar vivo, porque con el accidente que tuve estuve muy cerca de pasar para el otro lado. Adelanto así unos seis u ocho meses el plan de pasar a otra categoría. KTM me hizo una fiesta y es un día importante para mí el de cerrar una etapa. Y estamos trabajando para abrir otra» – Kevin Benavides.

Andreas Hölzl, Director del Equipo de Rally de Red Bull KTM Factory Racing: «No es fácil ver a Kevin retirarse, especialmente después de todo lo que hemos vivido juntos en los últimos años. Desde el momento en que se unió al equipo, Kevin aportó muchísima pasión, determinación y profesionalismo. Compartimos momentos increíbles, ninguno tan grande como su victoria en el Dakar con nosotros en 2023, y siempre ha sido un piloto que lo dio todo. Más allá de los resultados, Kevin era un auténtico compañero de equipo y una gran persona. Lo extrañaremos, pero estamos orgullosos de haber formado parte de su trayectoria y le deseamos lo mejor para el futuro».

Robert Jonas, Vicepresidente de Carreras Offroad: «Ha sido un verdadero privilegio tener a Kevin en nuestro programa de rally. Llegó al equipo como ganador del Dakar y desde el primer momento aportó algo especial, no solo en cuanto a resultados, sino también con su actitud, su enfoque de las carreras y la energía que aportó al grupo. Volver a ganar el Dakar en 2023 con nosotros fue un momento memorable, pero más allá de los trofeos, Kevin siempre ha representado lo que significa ser un piloto de élite. Siempre tendrá un lugar en la familia KTM, y esperamos seguir trabajando con él de nuevas maneras a medida que avanza en esta nueva etapa».

Pit Beirer, Director de KTM Motorsports: «Muchísimas gracias a Kevin por todo lo que ha aportado a Red Bull KTM Factory Racing durante los últimos cinco años. Desde que se unió a nuestro equipo como ganador del Dakar, aportó una gran experiencia, determinación y un auténtico espíritu de piloto. Su victoria en el Dakar 2023 con KTM fue un momento especial para todos nosotros, y echaremos mucho de menos su presencia en el paddock y en el equipo. Kevin ha sido una pieza clave de nuestro éxito en los rallies y de toda nuestra familia de pilotos, y apoyamos plenamente su decisión de retirarse en este momento. Le deseamos todo lo mejor en el futuro».