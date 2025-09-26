El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó a un hombre y una mujer a 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral bajo la modalidad de reducción a la servidumbre. Las víctimas fueron cuatro trabajadores rurales —entre ellos un adolescente y dos personas con discapacidad— sometidos a condiciones de abuso, sin salario justo, sin descanso y bajo un trato humillante.



La sentencia fue dictada el 9 de septiembre por el juez Diego Mautecci y recayó sobre Alberto Vega Galarza y su esposa, Lidia Claros, quienes además deberán cumplir con la reparación económica a las víctimas. En el caso de Vega Galarza, se sumó el agravante de haber explotado a un menor de 18 años.



La denuncia que destapó el caso

La investigación comenzó el 21 de marzo de 2024, tras la denuncia de la directora del hospital de Palma Sola, quien alertó por el estado de salud de un paciente explotado en una finca. El hombre presentaba lesiones en la cara, cicatrices en el cuerpo y una herida en la mano producto de trabajos rurales realizados sin protección adecuada.

El trabajador, que además evidenciaba un retraso madurativo, relató que cargaba mochilas de hasta 25 kilos durante horas y realizaba tareas de fumigación sin calzado apropiado. La denuncia fue remitida a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), lo que derivó en una serie de allanamientos e inspecciones que permitieron rescatar a otras tres víctimas.

Condiciones inhumanas

Según determinó la fiscalía —a cargo del fiscal federal Federico Zurueta y el auxiliar fiscal Federico Casas—, el trabajador que había llegado al hospital llevaba 18 años bajo las órdenes de Vega Galarza. Primero vivió en una casilla precaria dentro de la finca y luego fue trasladado a una habitación sin ventanas ni condiciones mínimas de higiene, en la casa de los acusados en Monterrico. Allí fue aislado y sometido a un trato degradante.

Además, se descubrió que a su nombre se había abierto una cuenta en una plataforma financiera, utilizada por el empleador para operaciones millonarias, mientras él no percibía salario ni tenía documentos de identidad.

El tribunal también comprobó la existencia de otras víctimas:

Un joven captado cuando tenía 16 años, que realizaba tareas en la finca y en la casa particular de los acusados, con signos de discapacidad mental. Recibía apenas 10.000 pesos mensuales.

Una pareja explotada en un puesto de verduras, dirigido por Claros en Monterrico, que trabajaba sin registro laboral, sin descanso y por una paga de entre 2.500 y 3.000 pesos semanales.

Una condena ejemplar

Las pruebas recogidas demostraron que ninguna de las víctimas tenía condiciones básicas de seguridad, salario digno ni descanso, y que todas se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

El tribunal consideró especialmente graves las secuelas físicas y psicológicas sufridas por los trabajadores y el aprovechamiento de su discapacidad. Por ello, condenó a Vega Galarza a 10 años de prisión y a Claros a 8 años, ambos como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre, con todos los agravantes previstos por la ley.