Juan Urtubey: El primer kirchnerista bajo el sol

Como si el Oso Leavy hubiera aprendido de sus errores, esta vez acordó cerrar alianzas con alguien que sí le hace sombra. Corría el 2015 cuando rechazó un segundo puesto de parecida índole en calle Zuviria a metros del PJ.

Jose Veronelli

Érase una vez, un joven apadrinado por su tío, que buscaba llegar a diputado en plena década de los 90’ con un menemismo a flor de piel. El visto bueno lo daba el popular Mera Figueroa que ocupaba uno de los cargos más importantes del país, pero con perfil bajo.

Luego de algunas campañas encima y alguna que otra gestión romerista, Urtubey empezó a autopercibirse kirchnerista, ya sea por las mieles de la obra pública de la década ganada, o por el espaldarazo político que le representó el 2011 al lado de Cristina. Nada fue gratis, y el armado de esas listas significó una gran victoria para ambos en Salta.

Por su parte Urtubey se consolidó en el norte (con Leavy como lugarteniente de Tartagal) y con otros personajes como El Indio Godoy, Lara Gros y Mashur Lapad. De 2011 en adelante tuvo la lapicera para hacer y deshacer tanto en el ejecutivo como en el legislativo.

Promocionado en sus inicios como un “traidor a su raza” a Juan Manuel se lo presentaba como un patricio de ideología peronista. A pesar de su padre juez, su linaje aristócrata y la venia de su tío, Urtubey convenció a muchos portadores del peronómetro y se volvió el líder del espacio justicialista por muchos años.

La situación en ese entonces representó un desplazamiento del propio Partido de la Victoria, que tuvo que negociar a la baja en todas sus pretensiones. Con Vilariño y Leavy siempre a la cabeza, el FPV pasó por varias instancias desde 2003 hasta la fecha.

Hasta 2015, tras su última victoria electoral, Urtubey había agradecido públicamente el respaldo de Cristina y dijo que su triunfo era parte del proyecto iniciado por Néstor. Luego, como todos sabemos vino un Juanma crítico y “alternativo” que no le dió resultado.

El Juanma opositor

Si bien fue de público conocimiento que uno de los hijos de Urtubey encabezó una lista libertaria, y que el propio hijo de Juanma criticaba a su padre en medios de comunicación, para ese entonces no veíamos a un Urtubey interesado en pegarle a el naciente mileismo.

En cambio, hace unos meses Urtubey volvió a las negociaciones para integrar un frente kirchnerista ampliado en Salta, llamado “Fuerza Patria”, con el autoproclamado objetivo de enfrentar a Milei. En el mismo orden de cosas se autoproclamó precandidato a senador nacional, tensionando la interna del peronismo y kirchnerismo salteño.

En declaraciones recientes se mostró como defensor del federalismo, embanderandose con temas como el deporte, la discapacidad y retomando su interés por los sectores vulnerables, criticando el ajuste del gobierno libertario y reivindicando su militancia peronista.

Hacia dentro de los espacios peronistas lo ven con desconfianza, sobre todo por su pendular relación con Macri y el pasado próximo de su hermano senador que terminó votando todas las leyes que pidió el macrismo entre 2015 y 2019. También hay una herida abierta por la cuestión del “Fondo de Reparación Histórica” que aún sigue sin resolverse, ya sea por la vía política como la eminentemente judicial.

Aún así, frente a todo un panorama y relaciones rotas, algunas encuestas miden bien a Urtubey y fue esto último lo que lo impulsó a jugar ahora y no en el 27. En algún punto también es una prueba de fuego para forzar al mapa político salteño a definirse en miras de las próximas elecciones ejecutivas y como se parará Salta frente a Milei.

Es claro que si de aquí en más la oposición lo logra consolidarse, le deja un camino allanado al libertarismo que -aunque con sus propias internas- pretende colocar a la primera gobernadora en la historia de Salta.

La duda

Urtubey viene transitando un camino político intermitente, pasando etapas como la de ser el sobrino de Julio Mera Figueroa, un ”golden boy” del romerato, fervoroso kirchnerista, sciolista alejado, crítico severo, y hoy un aliado.

La duda es cuánto durará este matrimonio arreglado, y si los acuerdos tienen la fuerza suficiente para sostener el espacio por lo menos hasta 2027. A pesar de la mala gestión de Milei y que los números lo dan en caída desde que asumió, no hay todavía del lado opositor una fuerza ordenada que le haga frente electoralmente.

Se dice que luego de medirse Urtubey y Sáenz llegaron al acuerdo que el que debía salir a jugar era el ex y no el actual. Esto deja abierto el desenlace de la carrera política de Gustavo Ruberto, que hasta hace poco también quería ser Senador Nacional.