El escritor oriundo de Rosario de la Frontera acaba de publicar “Background”, libro que reúne entrevistas y artículos periodísticos sobre literatura, cine, moda y otras pasiones.

Lucas Sorrentino

1- ¿Cómo surgió la idea de este libro?

“Background” es un libro que reúne una serie de notas periodísticas escritas a lo largo de casi diez años y publicadas en diversos medios, tanto nacionales como internacionales. En ellas exploro el mundo de la moda, el cine y la literatura a través de diferentes formatos: de la crónica a la entrevista, pasando por la reseña y el comentario. También incluí en el volumen algunos prólogos, contratapas y las presentaciones que tuve el placer de moderar.

La idea surgió a partir de un pedido. Hace unos años, la investigadora Claudi Si (Colonia, Alemania) me contactó a través de mi blog para pedirme una nota que había escrito para un portal de Jujuy. Su pedido no llegó a buen puerto, ya que después de comunicarme con uno de los directores, supe que la página ya no estaba disponible y que buena parte del material se había perdido. Lamentablemente, ni ellos ni yo conservábamos el texto requerido. Ese fue el punto de partida, una pérdida.

Para el rastreo y relevamiento de las notas online, resultaron muy útiles las herramientas que adquirí en la Diplomatura en Periodismo Digital (Escuela de Periodismo Tea & Deportea, Buenos Aires), una instancia de formación que, además, me conectó con la escritura desde otro lugar, posibilitando la curaduría de los textos que integran el libro.

2- ¿Por qué Background?

Según su etimología, la palabra “background” hace referencia al “historial” que, en un sentido amplio del término, se vincula con lo que está de fondo y que antecede. Como te señalaba, en su mayoría, estas notas fueron escritas en un periodo de diez años, es decir que bien podrían formar parte del “historial” de mis libros anteriores. De hecho, en 2013 –diez años atrás– la editorial Intravenosa de Jujuy publicó mi primer libro titulado “Música para aeropuertos”.

Como decía, en este material están las indagaciones y derroteros que me permitieron trabajar mis libros o artefactos anteriores y, seguramente, actuarán como un trampolín para los próximos. Esta vez, ese “detrás” ocupó el primer plano articulando una voz que constantemente me señalaba que todo acopio deviene archivo en la edificación de una memoria.

En el Prólogo de “Background”, Susana Rodríguez se refiere al libro como una “curiosa miscelánea (…) cuyo ejercicio se remonta a los siglos XVI y XVII”, y me gusta esa idea que conecta pasado y presente, lo nuevo con lo viejo, porque “Background” es un libro zapping.

3- ¿Por qué este corte ahora? ¿Por qué no antes o por qué no esperar más?

Corto cuando me aburro o necesito estirar las piernas. Esta vez no quería cortar, pero sí necesitaba construir un puente sólido para estos otros puentes que, en su momento, fueron estas notas.

Antes estuve explorando otras aristas de la escritura, que en definitiva es lo que más me interesa. La letra no está en el centro. O no, por lo menos, la que me interesa leer o producir. Lo mío es la frontera. Y aunque le dedico bastante tiempo a la escritura, siento que cada vez me alejo más de ella.

Por ejemplo, con “Marica, esta es mi Colombia” me arriesgué a escribir con luz y disfruté alejarme de los cercos que la letra también impone. Como escritor mi anhelo es llegar a la escritura sin escritura.

4- Rodrigo Fresán decía algo así como que ser periodista era, para él, como cambiarse un disfraz y luego se lo sacaba y volvía a ser escritor. ¿Cómo es la relación, para vos, entre periodismo y literatura, pensándolo como escritor? ¿Son compartimentos estancos o se alimentan de alguna manera?

Más que escritor, sigo siendo un niño travieso y creativo que gusta de corretear por las calles de esa enorme ciudad a la que llamo Imaginación. Un niño cuyo juguete favorito es, sin dudas, el lenguaje. Este libro se abre con una cita de Josefina Ludmer que habla del lugar que ocupa el periodismo en la sociedad y cómo se distancia de la escritura académica. En cuanto la leí algo cedió. La imagen de un disfraz me resulta incómoda porque evito las clasificaciones. En mi caso, la escritura gira en torno a mis obsesiones o caprichos de niño bien. No es más que eso.

Cada libro nuevo me permite saltar y sortear esos compartimentos estancos que forman parte de una herencia que, creo, nadie pidió. Los roles se alimentan, a veces se fagocitan. A veces gana uno, a veces el otro. Pero escribir es siempre lo mismo: una posibilidad de saciar la sed. También una manera de combatir los dolores de cabeza que no se me van con ningún fármaco.

5- En el libro se notan todas tus pasiones, que son distintas entre sí, sobre todo por la moda. ¿Qué te interesa de esos mundos? La literatura, el cine, la moda, viajar…

Alexander McQueen dijo: “Dame tiempo y te daré una revolución”. Me gusta esa irreverencia que viene del mundo de la moda. Si antes te decía que este libro era como hacer zapping o dar vueltas las páginas de una revista, ahora te diría que es como presenciar un desfile de modas con Kate Moss en pasarela. Es una suerte de pase VIP al making-of.

De la moda me interesa esa tensión que surge cuando la creatividad y la industrialización entran en contacto. Pugna que, por otro lado, se mezcla con el discurso de la frivolidad y la sofisticación como contracara –o línea de continuidad– de la ropa usada, de las ferias americanas y la venta de prendas por kilos. De hecho, la foto de solapa la tomamos en la Feria de usados del barrio Alto Comedero (Jujuy) luego de ver en Instagram las fotografías que Dolores Barreiro se tomó allí.

Recuerdo que cuando era chico comenzaba las revistas de atrás hacia adelante, pasando de una nota sobre moda a otra con descripciones de viajes. De allí a una entrevista a Moria Casán. Esa dinámica de lectura se potenció cuando tuve en mis manos aquella hermosa enciclopedia llamada “Lo sé todo” donde pasabas de los mitos griegos a la historia del algodón. La deriva es el espíritu de “Background”.