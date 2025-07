El exgobernador confirmó que volverá a ocupar una responsabilidad política electoral siendo candidato a senador nacional en las próximas elecciones porque “están destruyendo algo que no tiene que ver con un partido político, sino algo que tiene que ver con la historia argentina y fundamentalmente con el futuro argentino”. “Vamos a defender una Argentina con derechos o nos vamos a someter a lo que estamos viendo” dijo Urtubey.

Juan Manuel Urtubey señaló que “muchos dirigentes, muchos partidos políticos que integran el frente que vamos a presentar me pidieron que me ponga al frente y realmente no hay espacio para correrse” y consideró que “mientras el gobierno de Milei te aplica la motosierra recortando, no al Estado, recortando a los argentinos, a los salteños, recortando la democracia. Hay un momento en que hay que parar esto, porque si nosotros no paramos cuando nos demos cuenta ya es tarde, entonces frente a eso los dirigentes que tenemos algún nivel de representación no tenemos mucho espacio”.

“En lo estrictamente personal no me suma mucho más” dijo Urtubey recordando que ya fue legislador “pero hay un costado del imperativo ético, vamos a defender una Argentina con derechos o nos vamos a someter a lo que estamos viendo” indicó.

“Tenemos que trabajar para ir todos juntos”. “Lo importante es que vas a representar, porque más que representar a un espacio político yo quiero representar a los familiares de los chicos que no se pueden atender en el Garraham, a las familias de la gente que trabaja en Vialidad, a los que viven en los pueblos que sin Vialidad no van a tener la posibilidad de tener conectividad. Quiero representar eso, mucho más allá de la rosca de la política y la especulación” dijo Juan Manuel Urtubey al tiempo que advirtió que “al gobierno nacional no se le puede dar más ventaja, no podemos seguir asistiendo impávidamente a un proceso de destrucción de la sociedad argentina y todo el mundo esperando a ver que pasa”. “Yo creo que no hay que esperar. Hay que avanzar”.

Urtubey también consideró que al gobernador Gustavo Sáenz hay que ayudarlo “porque frente a un gobierno nacional que le recorta recursos que le son propios a la provincia, que destruye cada una de las acciones que el gobierno tiene la obligación constitucional de generar, nosotros no podemos dejar de ayudar al gobierno provincial”.

“Hay que parar a Milei, hay que parar esa motosierra que lo que en realidad busca es dejar a los argentinos y a los salteños totalmente desprotegidos para que los jefes de Milei se ocupen de ello a través de un proceso hipercapitalista en donde 30 millones de argentinos se quedan afuera, entre los cuales por lo menos hay un millón de salteños” dijo el ahora candidato a senador nacional.

Juan Manuel Urtubey explicó que “muchos partidos políticos ya se han expresado y han planteado la necesidad de construir un frente, pero hay que entender que lo importante es la unidad y no necesariamente unidad es amontonamiento, es unidad de concepción, es defender los derechos de los salteños que hoy están siendo castigados y también la democracia argentina, porque este modelo, que impulsa el gobierno de Milei, termina en un régimen autoritario inexorablemente si es que nosotros no lo paramos”.

Urtubey también despejó dudas respecto del rol del gobernador en las próximas elecciones. “Yo entiendo que el gobernador no se tiene que quedar en el medio. El gobernador tiene que cumplir con su tarea de gobernador. Él tiene una tarea y una responsabilidad institucional. El desdoblamiento de las elecciones es una clara definición al respecto. Habiéndose zanjado la discusión provincial, la discusión nacional va a plantear el apoyo a las políticas del gobierno de Milei o el rechazo a las políticas del gobierno de Milei. Nosotros lo que tenemos que plantear es, aquellos que piensan que el gobierno de Milei hace todo bien votarán a los candidatos de la Libertad Avanza que ya los conocemos, pero se plantean como delegados del gobierno de la Libertad Avanza, nosotros lo que queremos es que voten a representantes de los salteños que creemos que la Argentina tiene que ir por un lugar diferente al de este gobierno”.

Finalmente, Urtubey señaló: “No hay espacio para seguir diciéndole que no a los salteños. Ya les dicen que no el gobierno nacional, ya les dicen que no todas las políticas que hacen y yo no les voy a decir que no”. He hablado con muchísima gente con las cuales nos conocemos hace muchísimo tiempo y todos te plantean lo mismo. Todos te dicen “vos tenes que ponerte al frente”, “vos tenes que hacer”. “No hay mucho especio para mirar para otro lado”, “Soy consciente que no es fácil enfrentar a la violencia del gobierno de Milei y a toda la estructura libertaria, no es grato para nadie, pero en momentos difíciles como estos hay que comprometerse”. “Vuelvo a ocupar una responsabilidad política electoral porque veo que están destruyendo algo que no tiene que ver con un partido político. Algo que tiene que ver con la historia argentina y fundamentalmente con el futuro”.