El diputado provincial Juan Esteban Romero dejó el bloque Salta tiene Futuro porque —según él— no lo dejaban presentar proyectos. La única iniciativa que lleva su firma es un narcotest obligatorio para funcionarios. Ahora promete institucionalidad y debate, aunque hasta acá no le alcanzó ni para patear al arco.

El apellido ayuda, pero no alcanza. Juan Esteban Romero, heredero de la dinastía política más rentable de estas tierras, anunció con bombos y platillos la creación de su propio monobloque en la Legislatura. Lo bautizó “Compromiso Republicano”, un nombre solemne para una aventura personalista que más suena a gesto de marketing que a proyecto serio.

Romero, hasta hace unos días parte del bloque Salta tiene Futuro, justificó su portazo denunciando que no lo dejaban presentar proyectos. La supuesta censura habría cercenado la capacidad legislativa de un diputado que, vale recordarlo, en dos años apenas logró ser conocido por un único proyecto: el famoso narcotest para funcionarios. Un gesto de moralina punitivista que parece diseñado más para la tribuna que para la realidad política.

El flamante jefe de sí mismo dijo que “la sociedad se vio privada del debate de iniciativas relevantes”. La frase suena grandilocuente, pero en los hechos no hay rastros de esas iniciativas. ¿Dónde están los proyectos para mejorar la salud, la educación, la infraestructura o la situación desesperante de los pueblos del norte salteño? Nada. Hasta ahora, el único centro que tiró Juan Esteban fue al arco vacío del oportunismo discursivo.

“Ante este panorama, continuar dentro del bloque carece de sentido”, explicó el legislador, como si el problema fuera la estructura y no su propia apatía. Lo cierto es que, lejos de ser acallado por conspiraciones, Romero parece víctima de su propia intrascendencia. Y, ante el silencio de sus colegas, prefirió armarse su propio escenario para declamar sobre la transparencia y la institucionalidad, dos palabras que en boca de un Romero suenan más a sketch que a programa político.

El debut de Compromiso Republicano se presenta entonces como una paradoja: un bloque unipersonal que busca “abrir el debate”. ¿Debate con quién? ¿Con el espejo? ¿Con los asesores que sobreviven a sueldo del apellido? La jugada parece más un intento de figurar en la vidriera legislativa que un paso hacia la consolidación de una agenda seria.