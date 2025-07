José María Rosa: Historia para el pueblo, no para tilingos

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Es el primer Revisionista Peronista, y no el último… como amonestó Félix Luna, en “Rosa, el último revisionista”, enjuiciando sus obras con estos conceptos: “(…) Durante años se esforzó en mostrar a sus compañeros las vertientes populares, nacionalistas, antiliberales, antiimperialistas y federales, que desde el pasado alimentaban al peronismo. En la Argentina de 1991, sus emprendimientos intelectuales nos parecen envejecidos. Parecen grotescos y no por su culpa” (Página 12, 4.07.81). Se refería – Luna – a la época Menemista, más afín al conservadorismo que al peronismo. Conservadorismo liberal, motor de golpes militares, que alimentó el país intolerante, gestado en la violencia política, social y económica. Sin olvidar la violencia jurídica, causa fundamental de nuestra decadencia institucional. Pero volvamos al artículo menospreciativo de Pepe Rosa, escrito por Félix Luna. Nos preguntamos: ¿Por qué eligió ese medio progresista, socialista siglo XXI, para hablar de Pepe Rosa? ¿Por qué no acudió – Luna–a periódicos de mayor afinidad ideológica? Por ejemplo: Clarín (más cercano a su pasado desarrollista) o a La Nación (más afín con su posición actual: que todo cambie, para que nada cambie). El maestro de la historia integrativa, de aunar contrarios y de la búsqueda de “síntesis”, en definitiva eligió Página 12 (leído por K y seguidores) para minimizar a José María Rosa y al peronismo. ¿Su militancia juvenil, izquierdista, confundía a Felix Luna? Viejo zorro, como su biografiado Soy Roca, su intencionalidad fue la de los teros: pegó un grito en un lado, y los huevos estaban en otro. En realidad quiso expresar: de tal árbol, tales frutos. Del nacionalismo al Peronismo…

En un artículo que lleva el mismo título que el actual, a un mes del fallecimiento de José María Rosa, expresé: “El macaneo (voz indígena ancestral, que significa: garrotazo) sobre el destino último de la obra de Rosa, nos revela el tenor prejuicioso, intolerante y sectario de su análisis, producto de su asfixiante compromiso con la fuerza socialdemócrata que demostró su agotamiento en el período 1983-87 (renuncia de Alfonsín)”, y sobre todo: con De la Rúa y el helicóptero (crisis del 2001). Decíamos ayer, y afirmamos hoy, su compromiso con la historia, con la integración y el desarrollo. Esta es su declamada tolerancia política, su integrativa visión del pasado antiperonista.

En el citado artículo “(…) También rescaté unas palabras escritas por “Pepe” Rosa, en las primeras páginas del libro: “Ortiz, la Argentina Opulenta”, obra cuyo autor es Félix Luna. Decía, Don Pepe, que: (…) es un libro escrito por un tilingo para tilingos”. Hoy, la palabra tilingo no está de moda, por eso la traducimos: son los que profesan la mascarada de imitar a la aristocracia (que en nuestro país se traduce como oligarquía, en el habla popular) Pueden encontrar una mayor descripción sobre la figura del tilingo en “El Medio Pelo” de Arturo Jauretche. Profundizar sociológicamente sobre este tipo argentino, es reconocer actores de la vida pública. Ayer y hoy… tilingos.

Conocer a Pepe Rosa, y reconocer sus luchas, es comprender su instintiva reacción ante un personaje político como Ortiz, como su historiador Félix Luna. Basta recordar su prisión en 1955, relatada por el propio Rosa (“Conversando con José María Rosa” de Pablo Hernández). Expresa, Rosa “(…) Serían las dos de la mañana cuando tocaron el timbre de mi departamento de la calle Cangallo (hoy Perón). Yo vivía solo. Era John William Cooke, que no podía entrar al departamento que le habían facilitado en ese mismo edificio. Le habían entregado una llave equivocada. Recordó que yo vivía allí y venía a pedirme asilo. Conocía a Cooke por su interés por la historia y en ocasiones yo había ido a su casa y él a la mía. Pero no podía decirse que fuéramos amigos de esos de trato frecuente. Obré como debe obrar un criollo. Lo hubiera hecho aunque fuera mi enemigo, y Cooke no lo era. Puse la casa a su disposición, y a la mañana me fui a dictar mi cátedra a La Plata que inexplicablemente aún conservaba (aunque luego de este episodio me echaron). Cuando regresé no fue menuda mi sorpresa: me esperaban una fila de policías con ametralladoras que apenas cabían en el estrecho pasillo. La presencia de Cooke había sido detectada. Conclusión: me metieron preso, alojándome en una oficina bastante incómoda. Así estuve varios días. Después me pasaron a un salón muy grande de la jefatura. Allí funcionaría un tribunal, pero no lo había visto nunca, ni en las películas.” Cuando el Capitán Gandhi (Próspero Fernández Albariños) lo interrogó, sobre ¡Rosas! Lo acusaba: “Es que usted enseña cosas que pervierten a la juventud y nos gustaría comprobarlo… los trata de hacer Rosistas, cuando Rosas fue un tirano, como el prófugo, que mató mucha gente (eso pasaba antes del 9 de Junio de 1956, acota Don Pepe Rosa). Le contesta – Rosa–No mataba tanta, capitán. Los que mandó fusilar fue por traidores a la Patria. Toda la época de Rosas es de conflictos internacionales, con los bolivianos, con los franceses, con los ingleses, con los brasileños, y esa gente ayudaba al enemigo…El interrogatorio, concluyó: “Lo íbamos a poner en libertad, pero queda detenido por ofensa a la Revolución Libertadora.”. En la causa de su detención, figuraba: averiguación de actividades terroristas. Un jefe de policía, le aclaró: las actividades terroristas eran defender a Juan Manuel de Rosas. El despotismo turco de la historiografía liberal como acción policial. Martín Fierro perseguido por la partida.

En el año 1936, José María Rosa publicó un ensayo: “Interpretación religiosa de la Historia”, la define de la siguiente manera: “No debemos confundir las palabras pasado e historia: el pasado nos da la idea de algo muerto, algo cuyo estudio sólo interesaría por mera curiosidad o por simple erudición; en cambio, la historia vive, dirigiendo el presente y señalando el futuro. No nos es posible independizarnos de ella y acordar nuestros actos a los que nos dicte el libre albedrío, obrando como seres ajenos en absoluto a la tradición histórica. La historia es algo más que una narración del pasado.” Los personajes actuantes de la Libertadura lo sabían, José María Rosa también, por eso Félix Luna ejercía una tercería de dominio ante el embargo decretado a nuestra memoria popular. Auténticamente, más allá de sus errores seleccionados (con beneficio de inventario), José María Rosa fue un rotundo mentís a las interpretaciones clasistas o deterministas sobre el pensamiento y la acción de las personas como consecuencia de su posición social. Con un claro y coherente compromiso personal para con nuestra Patria, con el pueblo, supo elevar la conciencia nacional, partiendo del espíritu de la tierra. Para ello, fue necesario su digno espíritu de aristocracia, tan bien descripto por Manuel Gálvez. Sus libros, tales: “La caída de Rosas”, “Nos los representantes del pueblo” o “La Guerra del Paraguay” son alegatos documentados contra la historiografía Mitrista. “Defensa y pérdida de nuestra independencia económica”, “Rivadavia y el imperialismo financiero” o “La misión García ante Lord Strangford” radiografías de la mentalidad colonial. “Del Municipio Indiano a la provincia argentina”, “Rosas, nuestro contemporáneo” o “El Cóndor ciego. La extraña muerte de Lavalle” parte indubitable de su ágil y amena prosa. Su “Historia Argentina” (trece tomos) fuente fundamental para la investigación histórica revisionista. La edición de su obra póstuma: “Porteños ricos & Trinitarios pobres” sobre la corrupción en el Buenos Aires de 1600, encontrada en sus archivos, define desde nuestros orígenes la divisoria de aguas de honrados y corruptos que vertebran nuestra historia social. A “Pepe” Rosa lo devolverán las olas del tiempo sobre las playas de la patria. Lo veremos enancado en el viento popular, barrenando la tormenta. El revisionismo de la Patria Grande al equilibrar las cargas con el academicismo portuario, nacido con la historia regional del Río de la Plata, lo proyectará a las nuevas generaciones. El Dr. José María Rosa ante esta reivindicación intelectual, ocupará el lugar que se merece en nuestra historiografía nacional, y suramericana.