Durante la segunda audiencia del segundo juicio, declararon las madres de Jimena Salas y de los hermanos acusados. La madre de la mujer aseguró que el crimen “es algo mucho más extraño de lo que están planteando”.

Por Andrea Sztychmasjter

25 de septiembre de 2025

Mucha desinformación, tergiversación y malos entendidos. Testigos de la fecha también mencionaron la falta de veracidad en la información cuando medios y páginas web levantan una noticia sin corroborar datos.

Solamente con la presencia de la familia y amigos de los Saavedra comenzó la segunda audiencia con la declaración de las madres y los primeros oficiales policías que llegaron al lugar el día del crimen, además de otros familiares de la víctima.

Se supo que los hermanos Saavedra junto al padre de éstos habían tenido problemas en diferentes oportunidades con miembros de la Policía de Salta. Incluso el padre había denunciado ante la prensa apremios ilegales y un encono particular de efectivos policiales con su familia. La madre los caracterizó como rebeldes pero que no hacían daño.

8 años, 8 meses, 28 días

La primera en prestar declaración fue la madre de Jimena Salas quien al finalizar su declaración volvió a manifestar lo que había declarado en el primer juicio: “Espero no verlos nunca más”, en referencia a jueces, fiscales y abogados.

Con anteojos negros y el peso de lo que implica para la vida de toda madre la perdida de una hija sumado a la crueldad de los sucesos, la señora se mostró muy incrédula de la justicia “La justicia no existe” dijo a la salida de la audiencia a medios de prensa y aseguró: “Lo único que me gustaría es que dejen libre a los chicos (hermanos Saavedra) no pueden juzgar a un muerto (Javier Saavedra). Esto es mucho más extraño, no es tan simple como lo están planteando. Nadie te entra a robar y te mata de 40 puñaladas y no te roba nada. Un chico de 20 años, no es lo lógico”, aseguró.

Bife de hígado

Durante la audiencia declaró la niñera de las hijas de Jimena Salas, una de las últimas personas en verla con vida. Ese viernes minutos antes de salir de su horario laboral en la vivienda de Jimena, la niñera aseguró que Jimena le preguntó qué iba a cocinar y le aseguró que ella cocinaría “bife de hígado porque le gustaba a un sobrino”.

Hasta el momento no se supo si ese sobrino al que se refería Jimena, realmente fue o iba a ir a almorzar con ella y sus hijas el mediodía del crimen. Tampoco se dio a conocer si esto es cierto, si Jimena esperaba a alguien.

Otra madre

Ana María Simón, madre de los imputados, con tono parsimonioso, brindó declaración e hizo una detallada descripción de su hijo Javier Saavedra. Aseguró cada vez que pudo que sus hijos son inocentes y pidió ayuda para conseguir justicia por sus hijos y para Jimena Salas.

“Javier no huyó de nada porque no tenía nada de que huir. No entendemos absolutamente nada. Javier no mataba una mosca, literalmente. Respetaba la vida”, aseguró la madre al hacer “una semblanza” en memoria de su hijo.

-Tengo interés que se compruebe que mis hijos son inocentes.

-Le pido por favor que mire para el frente.

– Es muy difícil recordar cuando han pasado muchos años de esto. (…) A veces los padres cometemos el error que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser.

“Javier Saavedra no huyó a Santa Victoria”. Aseguró la madre que fue convocado por una ONG para ayudar en las inundaciones del rio Pilcomayo y por eso decidió aislarse en el norte provincial ayudando a comunidades y abocado a la carrera que él había elegido.

Durante las audiencias también se supo que Javier Saavedra era músico, tocaba diferentes instrumentos y antes de su viaje a Santa Victoria, a través de la convocatoria de la ex Ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, estuvo en Villa Floresta dando clases de canto. Según las especificaciones de la mujer su hijo estuvo en un festival en esa zona el día del crimen.

Describió además que uno de los profesores que daba clases de música con Javier, clases de armónica específicamente realizó un posteo donde aseguraba que Javier Saavedra se encontraba en ese festival la fecha del crimen. “Ezequiel Cruz es su nombre, hizo un posteo a favor de Javier. Estaba trabajando en una organización Hábitat que convocaba a estudiantes de Trabajo social para dar clases. Cuando él hizo el posteo nos recordó ese detalle”, manifestó la madre ante los jueces-

“Uno como padre nunca termina de aprender. A veces se me iban de las manos, pero nunca hicieron daño”, declaró la mujer.

Para el caso de sus otros hijos y al ser consultado por los fiscales a qué se dedicaban, la madre señaló que uno de sus hijos trabajaba en Aguas del Norte y “Damián Saavedra no tenía trabajo seguro en enero de 2017″.

Durante su extensa declaración la mujer señaló que “No nos acordábamos qué habíamos hecho para esa fecha”, en alusión a enero de 2017 y describió que de los allanamientos se llevaron los celulares de sus hijos y la policía borró material que tenían de esa fecha. “Me borraron todo enero de mi Facebook”.

Una familia atravesada por el suicidio

Ante la consulta por la muerte de Javier Saavedra, el abogado defensor de los Saavedra, Marcelo Arancibia aseguró “Hay que asumir que la muerte de Javier se trató de un suicidio, existen pruebas”. «Chino» Saavedra fue hallado sin vida el 15 de septiembre, en un baño del pabellón de la Alcaidía General de Salta, un día antes del inicio del juicio oral. Presentaba una herida cortante en el pliegue del brazo izquierdo, lo que le provocó un shock hipovolémico irreversible. De acuerdo con la investigación fiscal, no se hallaron signos de participación de terceros.

Durante la audiencia se supo que una hermana de los Saavedra también se suicidó en septiembre de 2013. “La conducta suicida es hereditaria”, aseguró a este medio el abogado Arancibia al ser consultado “Es necesaria la debida prevención”, agregó.

Fotografías

En alusión a las fotografías que se dieron a conocer en diferentes canales de comunicación y redes sociales, la señora madre relató: “Me mostraron fotografías y mezclaron fotografías que eran de Javier y que no eran. ¿Cómo reconocer la persona y el perro?. Si quieren que reconozca a mi hijo muéstrenme una foto con la cara de mi hijo”, señaló.

La Banda de los Saavedra

La madre de los Saavedra aseguró que sus hijos tuvieron diferentes incidentes con la policía, señaló que incluso a su ex marido le perforaron un pulmón.

-Cuáles son los “Conceptos vecinales” que tenían de su familia, le preguntaron

-“Había gente que los quería otros que los odiaban”, describió y afirmó que sus hijos “estuvieron detenidos”.

Señaló además que los nombraban como “La banda de los Saavedra. La policía los había marcado. He pasado muchos dolores de cabeza, pero eso no los hace asesinos”, detalló. “Trataron de armar un perfil criminal de mis tres hijos”, dijo la madre apuntando contra la policía y los investigadores.