J.V. Gonzalez: Dos imputados por “chusiar” a un hombre

Dos hombres fueron imputados por intento de homicidio simple por la fiscal María Celeste García Pisacic en Joaquín V. González. La fiscalía ha pedido que permanezcan bajo arresto mientras se investiga el caso.

La fiscal penal María Celeste García Pisacic, a cargo de la Fiscalía 1 de Joaquín V. González y actuando a través de la delegación de El Quebrachal, formalizó la imputación provisional contra dos hombres mayores de edad. Se les acusa de ser coautores del delito de tentativa de homicidio simple, lo que implica que se les atribuye la intención de matar a otra persona, aunque no lograron consumar el acto.

Tras la audiencia de imputación, en la que se les notificaron formalmente los cargos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se dicte la prisión preventiva para ambos imputados. Esta medida cautelar tiene como objetivo asegurar que los sospechosos permanezcan a disposición de la justicia mientras se llevan a cabo las investigaciones y se reúnen las pruebas necesarias para esclarecer completamente los hechos.

La investigación se inició tras el reporte del incidente. Bajo la dirección de la fiscal García Pisacic y el auxiliar fiscal Rolando Savall Soto, el personal policial desplegó un operativo que culminó con la detención de dos hermanos. Estos individuos son considerados los principales sospechosos de haber atacado y herido a un hombre de 26 años con un arma blanca. El ataque tuvo lugar en la vereda de la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Provipo.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la víctima requirió atención médica especializada de manera urgente. Por ello, fue trasladada de inmediato al hospital San Bernardo, donde recibió el tratamiento necesario para estabilizar su condición y recuperarse de las heridas. La investigación continúa en curso para determinar con precisión las circunstancias del ataque y el grado de responsabilidad de los imputados.