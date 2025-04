Itati Carrique: “Una de las cosas más graves son los discursos de odio”

Se cumplen tres años de la Secretaría de la Mujer en Salta, entrevista a la Secretaria Itati Carrique, sobre cuál es el balance que realiza a cargo de la misma.

Andrea Sztychmasjter

En el marco de los tres años del aniversario de la Secretaría, el lunes lanzarán una página web y un mapa violeta, que es un mapa que permite geolocalizar en todo el territorio de la provincia los distintos servicios que hay para brindar asistencia y asesoramiento a mujeres que sufren violencia de género. Las instituciones y los organismos que lo hacen en Salta Capital, y en 42 municipios de toda la provincia, las comisarías geolocalizadas donde se pueden hacer denuncias y los organismos del Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial donde se puede denunciar, las defensorías para las mujeres que no puedan tener patrocinio legal, pagado obviamente por privado, y las distintas fiscalías y juzgados de violencia de género.

Esta web además tendrá el registro de las personas que se vienen capacitando en Ley Micaela, el trabajo que la Secretaría realiza con el programa de hombres, y el trabajo del Gabinete para la Transversalización y la información del Plan Provincial para la Igualdad.

A tres años de la creación en Salta de esta Secretaria en Salta y en un contexto adverso para las áreas cerradas por el gobierno nacional y por la proliferación de discursos negativos sobre su importancia en la sociedad, Cuarto Poder habló con la comunicadora y periodista Itati Carrique.

– ¿Cómo enfrenta los desafíos en este contexto con un gobierno nacional que viene cerrando las áreas?

I.C: Como enfrentamos los desafíos en este contexto es redoblando esfuerzos. Desde que se disolvió el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional después de asumido Milei, la Secretaría entendió, y además a raíz del contexto económico y social, que tenía que descentralizar parte de sus servicios. En ese contexto desarrollamos el programa ‘Aquí para Vos’. Estamos de manera permanente durante tres días de la semana en distintos CIC de la capital y dos veces al mes descentralizamos en distintos municipios.

Este tipo de asistencia y asesoramiento que es lo que hace específicamente la Secretaría en cuanto a asistencia por violencia de género. Y luego, por supuesto, sosteniendo y redoblando los esfuerzos en todo lo que tiene que ver la autonomía económica, que ha sido una característica desde la jerarquización del área, el entendimiento de que hay que cerrar y acortar todas las brechas de género que impactan en la vida de las mujeres, esto es acceso al mercado laboral, capacitaciones en áreas del mercado laboral históricamente masculinizadas, porque son las que mejores pagan.

El programa Constructora se sostiene desde el primer día y recientemente lanzamos el programa ‘Progresar en Igualdad’, que busca o que brinda tres, dos líneas de financiamiento para mujeres y el acceso a un banco de herramientas para que puedan buscar o que las impulse en sus negocios para promover la autonomía económica. Claramente el contexto es difícil en lo económico, pero una de las cosas más graves son los discursos de odio que se promueven desde ciertas personas y desde ciertos funcionarios a nivel nacional, porque eso crea un clima muy hostil, obviamente degrada y perjudica la agenda de las mujeres y las personas de la diversidad y eso se ve y se siente en las calles.

-Desde diferentes sectores se viene criticando a las secretarias de mujeres y ministerios. Recientemente una candidata mujer se refirió en el mismo sentido ¿cómo responde a esas críticas cuando las mismas vienen incluso del género femenino?

I.C: Primero que hay que decir que ser mujer no hace que uno tenga perspectiva de género, eso es parte de la formación, parte del interés que uno tenga en poder entender las desigualdades que sufren mujeres y diversidades, incluso hasta muchas veces ni siquiera dentro del colectivo de la diversidad, o sea incluso en esos colectivos puede haber personas que no tengan perspectiva de género, no es lo más común en ese colectivo, pero puede suceder. Dicho esto, la respuesta a esas críticas es, por un lado; los que relacionan o que creen que hay una relación lineal entre los femicidios y el trabajo de la secretaría y que piensan que por existir una secretaría los femicidios tienen que bajar, es porque no entienden la verdadera amplitud y no entienden la problemática como tal.

Cuando hablamos de la violencia de género y las desigualdades hablamos de problemáticas culturales y sociales y estructurales, con lo cual los cambios solo se van a producir y solo se van a poder ver con un trabajo sostenido en el mediano plazo y en el largo plazo, por eso es tan importante no retroceder, no dar marcha atrás, no desjerarquizar las áreas y seguir trabajando en ese sentido y también se responde con estadísticas, en nuestro país dos de cada tres mujeres que mueren de manera violenta, mueren a raíz de la violencia de género.

En nuestro país según la Corte Suprema de Justicia de la Nación una mujer tarda entre 5 y 7 años en poder denunciar, entonces todo eso, todas esas estadísticas y esos números lo que muestran es que hay que seguir trabajando y no desjerarquizar las áreas, o sea el trabajo tiene que ser sostenido, tiene que ser permanente y además tiene que ser transversal a las instituciones, a los organismos y a los gobiernos, porque no dependen terminar con estas inequidades o el abordaje de la violencia en sí, de un área específica.

Siempre es importante mencionar por ejemplo que la Secretaría en tanto y en cuanto a la violencia por motivos de género lo que hace es brindar asistencia, acompañamiento y asesoramiento a personas que sufren violencia por motivos de género, pero no tenemos la potestad de tomar denuncias, no tenemos la potestad de tomar medidas de protección que se toman en la justicia, entonces la justicia tiene una parte y un trabajo que hace al respecto de esto y la Secretaría como institución perteneciente al Ejecutivo tiene otras competencias, así como lo relacionado a las competencias por femicidios es una competencia que dentro del Ejecutivo tiene la Secretaría de Justicia y no la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad.

– ¿Cómo trabaja en función a las críticas y discursos de odios instalados en la sociedad respecto a las áreas institucionales sobre mujeres y diversidad?

I.C: Se trabajan mucho desde las sensibilizaciones, las capacitaciones, mostrando que muchas veces responden a prejuicios que tenemos, a construcciones sociales que nos han enseñado o impuesto en el tiempo y también marcando mucho la legislación que tenemos en nuestro país, que es muy amplia, que es muy variada y que es muy importante porque somos un país de avanzada en legislación.

Entonces, se hace importante respetar la ley y cumplirla porque eso además es respetar a las personas con sus derechos como seres humanos. En ese sentido, las capacitaciones son fundamentales. La Secretaría, a pesar del desprestigio que se intentó imponer desde el Gobierno Nacional con Ley Micaela, trabajando fuertemente en la aplicación de Ley Micaela, capacitando a municipios, a funcionarios, incluso hasta hemos dado capacitaciones en organismos descentralizados y empresas. Estamos trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver con sensibilizaciones, con masculinidades. Creemos que eso es algo que no hay que descuidar. Hay mucho por hacer para que los hombres puedan reflexionar acerca de sus actitudes, que puedan repensarse porque incluso esa masculinidad que se ha impuesto es una masculinidad que hasta los perjudica a ellos como personas.

¿Cómo vienen trabajando con las organizaciones sociales y movimientos de mujeres en Salta?

I.C: Con respecto a las organizaciones, creemos que obviamente son fundamentales, que tienen muchísima territorialidad y eso muchas veces ante la escasez de recursos o de recursos humanos que tenemos desde, muchas veces desde el Estado, son muy importantes. Hemos tenido distintas instancias de trabajo, a veces con más dificultades, otras veces con menos dificultades, hemos convocado a las organizaciones y hemos llevado adelante como un registro para saber quiénes son, qué es lo que está haciendo cada una, las hemos convocado para que puedan hacer aportes al Plan Provincial para la Igualdad, aunque no hemos recibido quizás una gran cantidad de aportes, sin embargo creemos que en estos tiempos y en este contexto es sumamente importante que las distintas organizaciones más las distintas instituciones que trabajamos la temática estemos más unidas que nunca trabajando y buscando cómo vamos a hacer para sostener nuestra agenda y para seguir trabajando para eliminar las desigualdades.

Próximamente vamos a volver a convocarlas porque queremos ajustar el trabajo con las organizaciones que ellas tengan presente cuáles son los recursos con los que disponemos en la Secretaría para que esos recursos puedan llegar a las mujeres que conforman las organizaciones o a las mujeres que llegan hasta esas organizaciones para ser asistidas.