Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron este domingo en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza.

Los corresponsales Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, además de los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, se encontraban en una carpa para periodistas en la entrada principal del hospital cuando fue atacada, informó Al Jazeera, cadena de noticias con sede en Qatar.

El sexto periodista fue identificado como Mohammed al Khaldi, informó la agencia de noticias Reuters . En total fueron siete las personas fallecidas.

El canal qatarí emitió un comunicado en el que calificó el hecho de «asesinato selectivo» y «otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa».Poco después, el Ejército israelí confirmó que había atacado a Anas al Sharif, de 28 años, y lo acusó de haber «ejercido como jefe de una célula terrorista de Hamás», sin pruebas que lo sustentaran.

Las fuerzas armadas israelíes no mencionaron a los otros periodistas que murieron.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, también describió lo ocurrido como «ataques deliberados contra periodistas por parte de Israel en la Franja de Gaza».

Al Thani afirmó en la red social X que «estos crímenes superan toda imaginación» y revelan «la incapacidad de la comunidad internacional y sus leyes para detener esta tragedia».