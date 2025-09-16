El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia y el sospechoso se encuentra internado con pronóstico reservado.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte del deceso de una mujer de 36 años, quien habría sido herida con un arma de fuego, en la ciudad de Cafayate.

Al tomar conocimiento, se dispusieron todas las medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Salta, donde se realizará la autopsia este martes.

El sospechoso es la expareja de la mujer, con quien tiene hijos en común. Permanece hospitalizado con pronóstico reservado, luego de que habría intentado atentar contra su vida.

Sodero Calvet dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Salta para realizar todas las tareas investigativas solicitadas.