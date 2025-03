Intervención del PJ, Berni y Alonso: Qué intereses se juegan?

Quién está a favor de la intervención festeja porque lo ve como un golpe a los supuestos impostores dentro del partido. Quienes están en contra, acusan a los otros de arbitrarios. Depende de quién lo diga: según el bando, el lugar del bien y el mal cambia, pero el esquema es el mismo: los otros son realmente una porquería. En este clima se procesó la interna del Partido Justicialista durante la última semana salteña.

Hubo poco matices y mucha respuesta sin mucha vuelta: los que señalaron con el dedo el comportamiento de los diputados nacionales salteños justicialistas, vale recordar que no hicieron nada cuando el gobierno albertista se desplomaba arrasaba con el norte. Y no es posible soslayar que muchos de los que ahora despotrican contra el desembarco camporista se acuerdan tarde de las banderas justicialistas, o dicho de otra manera: recién cuando las papas queman.

¿Quién está más cerca de la verdad?

Es difícil encontrar una narrativa rigurosa que describa lo que realmente ocurre. Ni los que están dentro ni los que están afuera del partido están limpios y pulcros. No es completamente falso que algunos diputados del PJ sintonizan con la Casa Rosada, pero tampoco lo es que algunos de estos mismos diputados que supuestamente son independientes tienen intereses ajenos a Salta.

En medio de esta disputa, surge la intervención del PJ en Salta, que nombró a Sergio Berni y María Luz Alonso como los encargados de reorganizar el partido en la provincia.

Es conocido que Berni llegó en el ejército al Grado de Teniente Coronel, pero no están conocida la trayectoria de Alonso, la conexión directa con el ignoto por las calles salteñas, Emi Estrada, economista, al igual que ella, y compañero de roscas universitarios en la UBA.

María Luz Alonso, exdiputada nacional por La Pampa, tiene una fuerte banca dentro la agrupación dirigida por el cuervo Larroque. Actualmente, es vicepresidenta del PJ en la pequeña provincia del sur argentino y diputada provincial electa por ese distrito. Su lealtad a Cristina Kirchner es bien conocida: en 2019, al asumir como Secretaria Administrativa del Senado, juró “por Cristina Fernández de Kirchner”, dejando claro a quién representa. Se trata de la única que le baja línea al snob hijo de una leyenda perononista de la ciudad: el “chiqui” Estrada, que por cierto cada vez se engrandece con las boludeces que se manda su hijito.

El milico como Juan Domingo

Sergio Berni, por su parte, tiene un perfil muy distinto a la progresía capitalina, o la casta cristinista con OSDE. Es un perfil similar a Guillermo Moreno pero más militar: llegó en el ejército al Grado de Teniente Coronel.

Manchado por el caso Nisman, al ser acusado de limpiar a la escena del hecho, pero muy poco investigado por sus relaciones con la mafia política del conurbano boanerense, ahora tiene a cargo un distrito que es más fácil que Tucumán, pero sin ninguna base ni representación real. Su principal carta, hoy todavía debe responder ante la Justicia y sus sequitos, a la primera de cambio lo mandaron a morir.

Berni no vino todavía a Salta creen que puede demorar su llegada una o dos semanas más. La notoriedad en el conurbano cada vez es más patética para el nuevo interventor, tal vez por eso lo mandaron al norte. No obstante, la inclusión de María Luz Alonso no es inocente: integra La Cámpora y tiene amplia militancia dentro de la progresía devoradora de prespuestos estatales del PJ del centro del país.

En los cafes se escuchó decir que cuando el ex ministro de Kicilof aterrice en la sede de calle Zuviria se aplicará el metodo d’hondt para la elección de los candidatos para mayo: donde quiera Berni.

Interna caliente

“Se podrán quedar con el sello, pero no con la gente”, expresó Hucena enojado , quien además apuntó contra el diputado nacional Emiliano Estrada y la senadora Nora Giménez.

Por su parte, el diputado Emiliano Estrada expresó: “Recién terminamos el Consejo Nacional del Partido Justicialista. La Presidenta del Partido @CFKArgentina puso a votación la intervención del partido en el distrito Salta. Se aprobó por unanimidad. A enderezar lo que se torció y a ordenar lo que se desordenó. Los 3 Diputados Nacionales elegidos por el PJ, que le votaron todas las leyes a Milei, van a poder afiliarse a LLA sin problemas”.

Puede ser porque apoyamos a Quintela

“Los partidos justicialistas apoyamos a Quintela en la elección interna que no se dio, puede venir por ahí, no sabemos, vamos a esperar los motivos, vamos a intentar entablar un diálogo y de no ser posible, iremos por la vía correspondiente”, dijo Gastón Galindez.

Seguidamente, reconoció que la medida los sorprendió: “estamos nosotros esperando la resolución oficial, que nos notifiquen, para ver las razones y las causas”, manifestó.

En ese marco, el secretario legislativo contó que “a partir de ahí ver cuáles son las decisiones que se toman desde el Partido Justicialista de Salta. Tenemos todos los papeles en regla, todo el partido en orden, se llaman a elecciones, hubo las asambleas necesarias, pertinentes, así que no vemos la razón, pero bueno, vamos a pelearla”.