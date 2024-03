Nancy Figueroa forma parte de «Nuevo camino» para las internas de la Unión Cívica Radical

La Unión Cívica Radical se prepara para renovar sus autoridades en toda la provincia de Salta. Es por ello que la concejal mandato cumplido, Nancy Figueroa, participa en la organización de un esquema departamental que proyecta seguir haciendo crecer a esta fuerza política tratando de sostener los espacios conquistados.

La UCR se prepara para renovar sus autoridades el próximo 12 de Mayo y la candidata que asoma entra las posibles sucesoras de Miguel Nanni a nivel provincial, es la actual diputada provincial Soledad Farfán, representante de esa fuerza política de Salta capital.

“Pertenecemos a un mismo equipo con Soledad Farfán, me gustaría una persona que nos hable del futuro no del pasado, me inclino por liderazgos jóvenes, me gustaría una persona que traiga nuevos aires”, indicó Nanni.

«Nos estamos preparando para este proceso y el viernes comenzaron los plazos electorales», dijo por su parte la concejal metanense mandato cumplido, Nancy Figueroa que representa a la línea interna «Nuevo Camino», que responde al actual presidente Miguel Nanni que mira a Farfán como su posible sucesora.

«Es una construcción que venimos llevando desde hace años y estamos evaluando la conformación en Metán», agregó Figueroa quien formará parte de la nómina a nivel departamental o provincial, según las primeras estimaciones. «En El Galpón, hay afiliaciones nuevas por lo que estamos contentos y estamos agradecidos por Virginia Saravia que acompaña la juventud radical, lo que significa un importante paso para la conformación del departamento».