Delincuentes ingresaron a la escuela «Santa Lucía», donde causaron destrozos en puertas y ventanas. Aunque no se llevaron nada, los daños afectan el esfuerzo cotidiano de docentes y alumnos. Días antes, otra escuela local también fue blanco de un robo.



Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a la comunidad educativa de Rosario de la Frontera. En la madrugada del sábado, delincuentes ingresaron a la escuela especial “Santa Lucía”. Aunque la alarma se activó a tiempo y no lograron sustraer objetos, los intrusos provocaron importantes daños materiales: rompieron vidrios, arrancaron cerraduras y forzaron puertas internas. “La gente no sabe que acá no hay plata, no hay nada de valor, son cosas de los chicos”, lamentó la directora Marcela Sobrecasas.

Según relató la docente, la alarma se disparó alrededor de las 4 de la mañana. Tras alertar al 911, personal policial se presentó en el lugar junto a directivos, constatando los destrozos. “Nos cortaron el candado desde adentro de la puerta, rompieron la del pasillo y también intentaron entrar al salón de usos múltiples”, describió. Sobrecasas subrayó que todo el equipamiento de la institución proviene del aporte de los propios maestros, quienes compran materiales con sus sueldos.

Este hecho se suma al robo ocurrido días atrás en la escuela Edgar Leal, lo que genera preocupación en el ámbito educativo local. “A la institución le cuesta todo, todo es a pulmón. Y ahora hay que conseguir fondos para reparar lo que rompieron”, concluyó la directora. La comunidad educativa pide mayor seguridad para evitar que estas situaciones se repitan.