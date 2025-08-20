instalaron Aulas Talleres Móviles por toda la provincia

Estos programas se implementan en áreas sin centros de formación profesional, buscando así ampliar el acceso a estas oportunidades en toda la provincia.

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación en toda la provincia, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, a través de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, la Dirección de Nivel de Educación Técnica y Formación Profesional y los Planes de Mejora INET–Salta, ha puesto en marcha las Aulas Talleres Móviles (ATM) en diversos puntos estratégicos del territorio. Estas ATM ofrecen formación gratuita y con certificación oficial en una amplia gama de oficios y saberes tecnológicos, buscando así impulsar el desarrollo personal y profesional de los salteños.

Las Aulas Talleres Móviles están especialmente diseñadas para llegar a aquellas localidades donde no existen centros de formación profesional tradicionales, permitiendo que más personas accedan a capacitaciones de calidad sin necesidad de trasladarse a grandes centros urbanos.

Estas aulas funcionan como verdaderos laboratorios móviles, equipados con herramientas y tecnologías de última generación necesarias para diversas especialidades. Entre sus principales características, destacan su movilidad, que les permite adaptarse a las necesidades de cada comunidad; su completo equipamiento, que garantiza una formación práctica y actualizada; y su flexibilidad, ya que los programas de formación se adaptan a la demanda y a las particularidades de cada región.

El subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo, destacó que “las ATM representan una política educativa innovadora que nos permite llegar a un mayor número de salteños, brindándoles oportunidades concretas de capacitación que potencian el desarrollo local y mejoran sus perspectivas de empleabilidad”. Asimismo, resaltó el compromiso del gobierno provincial con la educación técnica y la formación profesional como herramientas fundamentales para el crecimiento económico y social de Salta.

Por su parte, el director de Nivel de Educación Técnica y Formación Profesional, Víctor Guerra, remarcó que “estas aulas itinerantes llevan la educación técnica a cada rincón de la provincia, ofreciendo propuestas formativas que responden directamente a las necesidades productivas de cada región”. En este sentido, destacó la importancia de la articulación con el sector productivo local para garantizar que las capacitaciones ofrecidas por las ATM sean relevantes y contribuyan al desarrollo de las economías regionales.

Actualmente, las ATM se encuentran dictando capacitaciones en las siguientes localidades:

– ATM N° 1 – Instalaciones domiciliarias en Aguaray

– ATM N° 2 – Informática en Chicoana

– ATM N° 3 – Refrigeración en General Güemes

– ATM N° 4 – Soldadura en El Carril

– ATM N° 5 – Mecánica de Motos en El Bordo

– ATM N° 6 – Saberes Tecnológicos en Cachi

– ATM N° 7 – Mecánica de Motos en La Candelaria