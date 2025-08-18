Iniciaron las preinscripciones para La Feria del Milagro

La feria se realizará en el Parque San Martín, como en la edición anterior. Los artesanos y emprendedores que deseen participar deberán inscribirse de manera online a través de la App Muni Salta, donde encontrarán el formulario correspondiente.

La tradicional Feria del Milagro se celebrará un año más en el Parque San Martín, buscando brindar mayor comodidad tanto a los expositores como al público asistente. Este año, las preinscripciones se han modernizado y se realizan de forma digital, abriendo hoy mismo el período para que los interesados puedan asegurar su lugar.

Para participar, los feriantes deberán completar un formulario a través de la aplicación Muni Salta, ya que este formulario ha sido diseñado para ser conciso y de fácil acceso, permitiendo una carga ágil de la documentación necesaria. Por ello, se recomienda tener todos los documentos digitalizados y listos antes de comenzar el proceso, ya que el sistema permitirá una única carga por cada número de DNI.

Asimismo, los puestos podrán ser instalados desde el 11 hasta el 15 de septiembre, y es importante destacar que no se aceptarán inscripciones por períodos menores a estos días. Además, se ha establecido que solo el 15% del total de los cupos disponibles estará destinado a feriantes provenientes de fuera de la provincia, buscando así dar prioridad a los emprendedores locales.

Desde la organización han señalado que la alta demanda que históricamente ha generado la Feria del Milagro ha impulsado la necesidad de modernizar el sistema de preinscripción. Este nuevo sistema culmina con el pago de la tasa municipal correspondiente y la emisión de la credencial que habilita la participación en la feria.

Es importante tener en cuenta que el enlace para acceder al formulario de preinscripción será dado de baja una vez que se complete el cupo máximo de 700 puestos. Para aquellos que, por diversas razones, no puedan realizar la preinscripción por sus propios medios, se ofrecerá asistencia en la Escuela de Emprendedores. Allí, personal capacitado brindará apoyo y guiará a los interesados en el proceso.

La documentación y los requisitos necesarios son:

– Copia digital del DNI (frente y dorso).

– Constancia de CUIL.

– Certificado de residencia actualizado.

– Constancia de inscripción en ARCA (o, en su defecto, constancia de no inscripción).

– Certificado de Discapacidad (en caso de corresponder).

– Seguro individual de riesgos personales, con comprobante de pago vigente por el término de la autorización solicitada (se recomienda no abonar hasta recibir la confirmación de la inscripción).

Mientras que los requisitos adicionales para la venta de alimentos son:

– Carnet de manipulación de alimentos vigente.

– Matafuego reglamentario y seguro contra incendios.

– Es obligatorio que la mercadería destinada a la venta cuente con el etiquetado correspondiente, indicando lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.