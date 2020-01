El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, dio marcha atrás con 24 designaciones a planta permanentes que había dispuesto el ex titular de la cámara, Manuel Santiago Godoy, a poco de dejar el cargo.

Según Amat, la resolución del histórico presidente de la Cámara Baja disponía el pase a planta permanente de 24 trabajadores que no cumplían con algunos requisitos, entre ellos los seis meses desde su ingreso.

«Hemos sacado una resolución para anular lo que hizo Godoy un mes antes de irse. Las 24 personas seguirán trabajando como lo venían haciendo, pero no como planta permanente porque no cumplen con los requisitos de los seis meses que tienen que tener para que sea válida la resolución. Está asegurado su trabajo, pero no en planta permanente», dijo el diputado.

Por otro lado se refirió al recorte del 20% de la planta que prevé el gobernador Gustavo Sáenz. A principios de año, Amat dictó una resolución que estableció el congelamiento de los sueldos de legisladores por 180 días, decisión que fue tomada en consonancia a nivel nacional y que días más tarde adoptó Sáenz para él y sus funcionarios.

En ese sentido, Amat indicó que «congelar los sueldos por 180 días fue un recorte del 20%. Esperemos que después de este plazo tengamos el consenso para prorrogarlo por otros 180 días más y tengamos un año sin subas».