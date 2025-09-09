La diputada libertaria y candidata a senadora nacional realizó una visita a Coronel Cornejo, en el Departamento San Martín, y fue increpada por vecinos.

En el marco de su campaña a senadora nacional por La Libertad Avanza, Emilia Orozco visitó la localidad de Coronel Cornejo, en el Departamento San Martín.

Sin embargo, al retirarse de uno de los lugares, vecinos de la zona la increparon por el estado de las rutas y la falta de mantenimiento a raíz de la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de paralizar la obra pública.

“Emilia, vino en la ruta? ¿Vio el desparpajo que tenemos en Ruta 34?”, le expresó uno de los vecinos, a lo que Orozco decidió no responder.

A ello, el vecino continuó:

“Antes se hacía bacheo cuando estaba Vialidad, gracias a su presidente no está ya Vialidad”.

Orozco continuó sin responder, a lo que el vecino manifestó: “Se cagan en todo y vienen acá, no puede ser”.

La diputada se retiró del lugar sin brindar respuestas a lo que expresaron los presentes sobre el estado de la ruta y la falta de obras públicas.