Las compras por internet cada vez son más elegidas por los salteños. Se aproxima el “Hot Sale” y los comercios anuncian grandes descuentos, pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para no caer en estafas.

(Guadalupe Macedo)

El “Ciber Monday” y el “Black Friday” son los días en que más personas eligen el comercio electrónico. La pandemia y el avance de la tecnología permitieron que un elevado número de personas elija comprar a través de internet. Algunos de los principales motivos son la mayor variedad de objetos y disponibilidad.

Más de 20 millones de personas utilizaron el comercio electrónico para adquirir sus productos. Desde el 2020 la tendencia fue en ascenso y hoy se posiciona como una de los primeros métodos de compras. Este método de compra puso en riesgo a las empresas pequeñas y trabajadores independientes que no pueden costear las operaciones de logística como son la preparación, el despacho de pedidos y la entrega al comprador. “La mayoría de los problemas vienen desde ese lado. Pero, las empresas logísticas pueden dar solución, porque se dedican ciento por ciento a esto, conocen procesos, infraestructura, tecnología asociada al depósito y distribución y eso es lo que necesitan las marcas a la hora de desarrollar el canal” afirma Nicolás McLoughlin, el gerente de E-Commerce de Exologistica en una entrevista con Pagina 12.

Cada vez son más los salteños que eligen adquirir productos de manera virtual por lo que muchos locales redujeron sus ventas por la competencia que ofrecían estos sitios web. Generalmente se ofrecen precios más bajos y más variedad y con la comodidad de llevarlas a la puerta de la casa. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Daniel Betzel, precisó que pasó de ser 8% en julio del 2020 a un 43% en julio de 2021, con lo cual es aproximadamente un 400 % de incremento.

Para ayudar a los comercios locales frente a este cambio radical en la manera de vender la “Cámara de Comercio”, “Potenciar emprendedores Salta” y “Línea de créditos” realizó convenios con comercios locales para promocionar la venta en la web. Creo la página “Tienda Salta” que tiene como objetivo vender productos y servicios de comerciantes salteños dentro del país ofreciendo algunos beneficios como la publicidad, y la creación de un micrositio web, cuenta con el aval de CAME (Confederación Argentina de Medianas Empresas), la Cámara de Comercio de Salta y el Gobierno de Salta, además cuenta con el apoyo logístico de OCA y brinda la capacitación en e-commerce.

A pesar de este cambio en la hora de adquirir productos, existen peligros de “estafas” que hay que evitar y cualquiera puede caer en un engaño. Según las estadísticas las principales estafas son en el rubro textil ya que muchos de los productos son falsificados. Luego le sigue la categoría de insumos tecnológicos donde se registraron falsificación de accesorios y pequeños productos.

Para evitar caer en estos robos las consultoras y sitios especializados en e-commerce recomiendan comprar en una plataforma de confianza o Marketplace oficial. Evitar hacer compras a través de las redes sociales y por teléfono, donde se ofrecen grandes descuentos que pueden no ser reales. En estos casos no existe autoridad que se responsabilice en la devolución o cambio del producto. Se recomienda escribir la URL en la barra de direcciones y evitar abrir archivos o hacer clic en imágenes del “Hot Sale” para evitar ser víctima de spam o el robo de los datos.

Una recomendación es no comprar productos con precios excesivamente bajos ya que pueden no ser reales. El valor del producto no puede ser menor del 25% del precio de base a pesar de que en este tiempo algunas tiendas ofrecen algún descuento. Otro consejo a la hora de comprar en internet es identificar al vendedor. Se recomienda utilizar tiendas oficiales que son convocadas para participar en este tipo de eventos. En caso de vendedores particulares se recomienda analizar la reputación de la pagina y los comentarios de las personas que ya realizaron la compra. Deben tener una certificación distintiva. También uno debe fijarse el stock disponible de productos, si son excesivo puede ser motivo de sospecha. Hay que tener en cuenta que las tiendas en este tiempo no ofrecen gran cantidad de stock para la venta online, según los analistas de internet los falsificadores suelen tener stocks muy amplios.

La imagen del producto debe ser similar a la descripción, deben coincidir los detalles y uso. Se debe tener en cuenta las medidas de los artículos, los talles y las características especiales. Otra recomendación es leer los comentarios y opiniones de consumidores anteriores para conocer las experiencias que tuvieron otros compradores con el sitio. Es efectivo debido a que en los sitios de venta no pueden realizarse comentarios falsos. Las preguntas y respuestas son un espacio donde se puede ver la calidad de los productos ya que se puede consultar sobre si son originales o no y se puede pedir detalles y certificación para constatar que se trata de objetos originales. La dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores en la web ofrecen un sitio donde se puede ingresar el reclamo si tubo algún inconveniente con la compra. El primer paso es reclamar al sitio donde se realizó la compra.