Padres de niños con discapacidad se congregaron en las oficinas de Gurruchaga al 200 para reclamar la entrega de suplementos. Hace 4 meses que no reciben respuestas.

Una veintena de padres de niños con discapacidad se manifestaron en la entrada de las oficinas de Incluir Salud. Denuncian que hace 4 meses no se les entrega medicamentos ni leche para sus hijos.

Ayelen, madre de una niña de 8 años con parálisis cerebral, contó a Cuarto Poder: «No me dan los material descartables para la bomba que necesita. Me dieron solo dos veces la leche para su alimentación. La leche sale 13 mil pesos y a él un tarrito no le dura ni un día. Soy una mamá soltera, tengo dos hijos y no me alcanza la plata».

«En estos casos tenemos que tener prioridad. La leche la vengo comprando yo y a veces me ayuda mi mamá. Necesito urgente una solución», acotó.

Por su parte, Nahir, madre de un niño de 7 años, sostuvo: «la leche sale 43 mil pesos el litro. Mi hijo necesita un litro y medio por dia. Ahora no me la entregaron y la última vez, la leche estaba vencida».