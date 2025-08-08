Por Félix González Bonorino

Cuando llegaron corriendo al barrio, la gente venía de frente, empujada por la policía y un bombero que no paraban de gritar, “corran, corran”.

Atrás, contra el fondo de un cielo cubierto y un viento caluroso, se veían las llamas que se elevaban violentas, agregando un infierno al calor del Sonda.

Y el crujir de las maderas y los llantos de los niños y los gritos de las mujeres. Envases explotaban sordos y los ladrillos, los pocos que habían, se desarmaron con el calor.

Los bomberos llegaron de inmediato, pero el viento les jugaba en contra. Su camión agotó el agua y pedían donde repostar su carga. Agua no había, es un barrio popular.

Sobre el relleno ilegal que paso a paso, tarde a tarde, completaban los volquetes de CONTEMAX, se habían asentado unas 20 familias. Expulsadas de otros barrios donde ya no entraban, de alquileres que, ya sin trabajo no podían afrontar, iban a parar al borde de la ciudad, allí donde el río es el límite.

El humo negro cubría a todo el mundo, el tizne maquillaba las caras de madres y padres desesperados por salvar sus pertenencias, esa heladera en cuotas o el lavarropas recuperado, las camas, los documentos, las teles, la ropa, las cunas, la cocina, los platos, la plancha, los zapatos, la poca cosa que, en su nomadismo urbano, llevaban de lado a lado en sus sucesivas migraciones, buscando un lugar donde asentarse.

De la casa de los padres tuvieron que partir para hacer su vida con su pareja que ya mostraba su pancita. Un hermano los cobijó hasta que el conflicto fue evidente y una pelea a cuchilladas decidió la partida con sus “petates” hacia algún otro barrio.

Ampliación 20 de junio tiene la misma historia de otros 50 barrios de Salta Capital y más de 300 barrios en la provincia.

Inestabilidad económica de las políticas nacionales, imprevisibilidad de las políticas provinciales e imposibilidad de atención de las políticas municipales.

Como la pancita de los niños mal nutridos, con cada crisis económica los barrios engordan en pobreza, en dolor, en desprecio, en inseguridad. Es una hinchazón que duele. Como duele el hambre.

El incendio continuó, pero tomó otra dirección. Se fue hacia el barrio urbanizado abandonando el relleno.

La reacción no se hizo esperar y rompiendo cuanta tranquera y cerco se interponía, los vecinos de los barrios armaron una fila para llevar agua hasta el fuego y lo controlaron. No pensaron que su casa se estaba quemando hasta el piso. No se detuvieron a llorar sus heladeras y televisores, se arriesgaron y partieron a apagar el incendio de los otros. La patria es el otro, a pesar de todo.

Los bomberos, insuficientes, continuaron con el primer fuego hasta pararlo.

Hoy vos vas al lugar y el humo sigue saliendo de entre los escombros, de debajo del relleno, porque los volquetes no solo traen materiales de demolición, sino basura y restos de poda que bajo tierra se descomponen y a veces se transforman en combustible.

Los incendios se producen en los barrios populares por la precariedad de las edificaciones.

Estos barrios existen por la falta de previsión de los sucesivos gobiernos.

Un futuro gobierno debería anticipar el crecimiento poblacional y preparar los terrenos para urbanizaciones normales. Con separación entre las casas, diseño que permita el ingreso de vehículos de asistencia, como los bomberos, las ambulancias y los patrulleros y con servicios.

El “Plan 1000 lotes” de hace 5 años se transformaron en planes de vivienda a los que solo ingresan quienes pueden aportar más de 30 millones de pesos. No es el caso de los ahora desplazados habitantes de Ampliación 20 de Junio.

Casi 20 familias perdieron todo. Todo.

Ahora al gobierno le toca asistir. No es un regalo, es compensar por su propia inoperancia.