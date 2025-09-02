Imputaron a presuntos responsables de la estafa Financiera Alyson

Los dos hombres y la mujer recibieron asistencia legal del mismo abogado y declararon su versión de los hechos. Actualmente, se encuentran detenidos en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

Se ha formalizado la imputación provisional contra dos hombres y una mujer, en el marco de una investigación en curso por presuntas maniobras de estafa relacionadas con la financiera Alyson. Este caso ha generado gran interés público debido a la magnitud de las sumas involucradas y la promesa de altísimos rendimientos que resultaron ser insostenibles.

Durante las audiencias de imputación, los tres acusados, quienes enfrentan cargos por presunta estafa, fueron asistidos por el mismo abogado particular, quien les brindó asesoramiento legal y los representó ante la justicia. En estas audiencias, los imputados tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos y ofrecer su perspectiva sobre lo ocurrido.

Tras las audiencias, se dispuso que permanezcan detenidos en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, a la espera de que avance la investigación y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, la intervención de la UDEC en este caso se originó a partir de las denuncias presentadas por varias personas que afirman haber sido víctimas de una estafa. Según sus testimonios, estas personas entregaron importantes sumas de dinero a los imputados, en algunos casos entre uno y dos millones de pesos, con la expectativa de obtener retornos semanales extraordinariamente altos, que oscilaban entre el 40 y el 60 por ciento. Esta promesa de grandes ganancias fue uno de los principales elementos que atrajo a los inversores, quienes confiaron en la propuesta y decidieron invertir sus ahorros.

Otro dato también para tener en cuenta es que las comunicaciones entre los inversores y los responsables de la financiera Alyson se llevaban a cabo principalmente a través de grupos de WhatsApp, una herramienta que facilitaba la difusión de información y la coordinación de las operaciones. Por otro lado, los aportes de dinero se concretaban de diversas formas, tanto en el domicilio de los investigados, donde se realizaban encuentros y se entregaban los fondos en efectivo, como mediante transferencias bancarias, que permitían realizar los pagos de forma más rápida y cómoda.

En una primera etapa, los inversores recibieron los retornos prometidos, lo que generó una sensación de confianza y legitimidad en la operación. Esto los llevó a incrementar sus aportes iniciales y a atraer a nuevos interesados, quienes también se sumaron a la inversión con la esperanza de obtener las mismas ganancias. Sin embargo, esta situación no duró mucho tiempo. En las últimas dos semanas, los responsables de la financiera Alyson interrumpieron abruptamente todo contacto con los inversores, dejando de responder a los mensajes y llamadas, y desapareciendo sin dejar rastro. Esta interrupción repentina dejó a los denunciantes sin la posibilidad de recuperar su capital invertido, generando una gran frustración y un profundo sentimiento de haber sido estafados.